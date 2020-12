La Cour suprême des États-Unis s’est prononcée en faveur d’une église du Colorado et d’un prêtre et rabbin du New Jersey qui ont contesté les fermetures de l’État des services religieux, ordonnant aux tribunaux inférieurs de réexaminer les restrictions du gouvernement Covid-19.

La décision de mardi a rejeté les décisions inférieures de la Cour fédérale confirmant les ordres des États qui avaient fermé les rassemblements religieux dans les États. Les tribunaux inférieurs ont été condamnés à réexaminer les restrictions sur les services religieux en salle ordonnées par le gouverneur du Colorado Jared Polis et le gouverneur du New Jersey Phil Murphy à la lumière de la décision de la Haute Cour du 26 novembre qui a empêché New York d’imposer des limites de capacité Covid-19 aux lieux de culte.

La dernière victoire des libertés religieuses fait également suite à une décision du 3 décembre dans laquelle la Cour suprême a statué contre les restrictions imposées par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, aux services religieux.

Les juges ont statué mardi sur une affaire intentée par High Plains Harvest Church dans le nord rural du Colorado, ainsi que sur une poursuite intentée par un prêtre catholique du New Jersey et un rabbin qui se sont réunis pour alléguer que Murphy a violé la Constitution en limitant la fréquentation des services religieux tout en permettant pour les plus grandes foules dans les casinos, les magasins et les manifestations.

Les trois juges libéraux qui étaient en désaccord – Elena Kagan, Sonia Sotomayor et Stephen Breyer – ont déclaré que l’affaire du Colorado était sans objet parce que l’État avait levé ses limites de capacité sur les services religieux, et il n’y a aucune raison de croire que de telles restrictions seront réimposées. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait une affirmation similaire après la décision du mois dernier, affirmant que les églises catholiques et les synagogues juives orthodoxes impliquées dans l’affaire n’étaient plus affectées par son ordre car leurs zones n’étaient plus sous les conditions Covid-19 des zones rouge et orange. .

Mais la récente série de décisions rend plus claires les limites de la latitude des États dans la restriction des rassemblements religieux. L’affaire de New York était toujours à l’esprit lorsque le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a durci les restrictions de Covid-19 dans son État la semaine dernière. Alors que d’autres rassemblements intérieurs de plus de 10 personnes ont été interdits, les lieux de culte ont été « spécifiquement exclu des limitations. »

Le gouverneur de Wolf et Virginie, Ralph Northam, a demandé aux chefs religieux de trouver des méthodes alternatives de culte, mais ils se sont arrêtés avant d’essayer d’imposer des fermetures obligatoires ou des limites aux services intérieurs.

