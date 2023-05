On a dit que le seul ciment qui maintient la Russie ensemble est le souvenir de sa grande victoire sur l’Allemagne nazie.

Le pays est vaste et diversifié. Il n’y a plus d’idéologie, plus de « isme » auquel croire. Aucun état de droit, aucun système de gouvernement au-delà de la kleptocratie gangster, aucun Staline ou Lénine ou tout autre grand dirigeant derrière lequel la nation ne peut se rallier.

Mais les Russes peuvent s’unir dans leur mémoire de ce grand triomphe sur l’Allemagne et des énormes sacrifices qu’il a coûtés – des pertes dont la plupart des familles peuvent à ce jour se souvenir personnellement.

Cela aide à expliquer pourquoi tout au long de son règne Vladimir Poutine a tant fait de la victoire.

En l’absence de tout autre bon scénario, il a répété le même ancien maintes et maintes fois.

Et il a présenté sa guerre en Ukraine à la suite de ce qu’ils appellent la Grande Guerre patriotique.

D’où les affirmations absurdes Ukraine est dirigé par des nazis alors qu’il est en fait dirigé par un juif qui a perdu la majeure partie de sa famille au profit des mêmes nazis qui ont tué plus de 26 millions de Soviétiques.

Les propagandistes russes colportent la même fiction grotesque.

Ils prétendent que la Russie a sauvé le monde seule pendant la Seconde Guerre mondiale et ne font aucune mention des sacrifices et des faits d’armes extraordinaires faits par les Alliés, sans parler de l’énorme quantité d’armes et de soutien alliés sans lesquels la Russie n’aurait pas prévalu contre les nazis. .

En fait, ils prétendent même que la Grande-Bretagne et l’Amérique ont créé les nazis et qu’en substance, la Russie combattait l’Occident à l’époque, comme elle l’était contre Napoléon, et c’est encore le cas maintenant.

Si vous contrôlez l’espace de l’information aussi bien que le régime de Poutine, il n’y a pas de fin aux bêtises que vous pouvez débiter et probablement finir par croire.

Mais cela montre le puits profond de paranoïa qui existe en Russie, notamment grâce à la géographie et à l’histoire.

En février, Poutine a présenté l’opération militaire spéciale en Ukraine, comme il l’appelle, comme quelque chose avec laquelle les Russes allaient devoir apprendre à vivre.

Il a essayé de le normaliser comme quelque chose qui se passerait indéfiniment en arrière-plan.

Un Jour de la Victoire réduit

Mais sa guerre va mal – si mal qu’elle affecte même le Jour de la Victoire.

Comme notre correspondant à Moscou rapportel’événement d’aujourd’hui est réduit.

Pas de défilé aérien, pas autant de chars et il y aura moins de spectateurs.

Des centaines de milliers de personnes ont fui le pays et beaucoup de ces hommes qui restent n’osent pas sortir, terrifiés à l’idée d’être enrôlés.

Et les défilés du Régiment immortel, lorsque les Russes défilent avec des photos des grands morts de la Seconde Guerre mondiale, ont été interdits, de peur qu’ils ne fassent de même avec des images des dizaines de milliers de morts en Ukraine.

De nombreux Russes continueront de croire à la propagande et soutiendront leur gouvernement alarmé par les assassinats mystérieux, les attaques de drones et les fictions diverses colportées à la télévision d’État.

Mais ils sauront aussi de plus en plus que la guerre ne va pas bien.

Si vous vendez une guerre comme une suite à la plus glorieuse de Russie, alors vous posez la question, où est la victoire ? Et jamais plus qu’aujourd’hui.