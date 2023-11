Les fichiers WeWork, autrefois vantés, chéris de la technologie, pour les protections du chapitre 11

Début 2019, le géant du coworking et de l’immobilier WeWork était en activité depuis près d’une décennie et se trouvait au sommet de la communauté mondiale des startups technologiques, se dirigeant vers ce qui était attendu comme une offre publique d’actions épique et profitant de la ferveur qui l’accompagnait. une nouvelle valorisation de 47 milliards de dollars.

Mais ce moment allait se dérouler de manière plutôt épique lorsque les détails des opérations réelles de l’entreprise seraient révélés dans les rapports financiers fédéraux et, en l’espace de quelques mois seulement, la valeur de WeWork chuterait de façon spectaculaire, l’introduction en bourse serait abandonnée sans cérémonie et le charismatique de l’entreprise le co-fondateur et figure de proue, Adam Neumann, se retrouverait évincé, bien que soutenu par un parachute doré valant des centaines de millions de dollars.

Lundi, WeWork a déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11) dans le but de consolider ses dettes et de sauver une entreprise fonctionnelle face à des milliards d’obligations financières impayées et dans un marché immobilier commercial bouleversé par les dernières années de turbulences économiques américaines.

Depuis le départ de Neumann, WeWork a du mal à trouver un modèle opérationnel rentable pour ses près de 800 espaces de coworking dans le monde, dont environ 200 aux États-Unis. Communiqué de lundiWeWork a déclaré qu’elle comptait plus de 500 000 utilisateurs actuels et 2 500 employés dans le monde et espère qu’un plan de « refus de bail » permettra à l’entreprise de résilier les baux sur des sites pour la plupart non opérationnels dans le but de « positionner l’entreprise vers un succès opérationnel et financier ».

Le PDG de WeWork, David Tolley, a déclaré dans le communiqué de presse de lundi que l’entreprise disposait de « bases solides, d’une activité dynamique et d’un avenir brillant », mais il y a quelques mois à peine, il semblait moins optimiste quant aux chances d’existence durable de l’entreprise.

“En raison des pertes et des besoins de trésorerie projetés de la société, combinés à l’augmentation du taux de désabonnement des membres et aux niveaux de liquidités actuels, il existe un doute substantiel quant à la capacité de la société à poursuivre ses activités”, a déclaré Tolley dans un communiqué publié en août après la publication des résultats du deuxième trimestre de la société. rapport.

Une dynamique d’espace de travail post-COVID qui a vu des millions d’employés rester dans des postes de travail à distance au moins à temps partiel et un marché de l’immobilier commercial qui a vu les valorisations chuter dans un contexte de taux d’inoccupation élevés et de hausse des taux d’intérêt ont tous contribué aux défis commerciaux de WeWork.

“Nous n’avons constaté qu’une reprise limitée de l’utilisation des espaces de bureau, et les modèles de travail hybrides sont de plus en plus ancrés que je pense que beaucoup de gens auraient pu s’attendre il y a quelques années”, Sam Chandan, directeur de l’Institut Chao-Hon Chen. pour le financement immobilier mondial à la Stern School of Business de l’Université de New York, a déclaré à The Presse associée. “Il y a donc un impact très significatif à long terme sur la demande globale d’espaces de bureaux.”

WeWork rapporte qu’elle a plus de 18 milliards de dollars de dettes contre environ 15 milliards de dollars d’actifs. Plus de 400 sociétés affiliées à WeWork ont ​​également déposé leur bilan lundi.

Neumann, qui a lancé une autre startup centrée sur l’immobilier appelée Flow en 2022, s’est dit déçu de la décision de son ancienne entreprise de se prévaloir de la protection contre les faillites.

“Cela a été un défi pour moi de regarder de côté depuis 2019, car WeWork n’a pas réussi à tirer parti d’un produit qui est plus pertinent aujourd’hui que jamais”, a déclaré Neumann dans un communiqué à CNBC. “Je crois qu’avec la bonne stratégie et la bonne équipe, une réorganisation permettra à WeWork d’émerger avec succès.”