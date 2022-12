Les fichiers Twitter publiés montrent une “ingérence électorale” – Rectenwald à RT – RT World News

Le Parti démocrate a gardé une emprise sur le réseau social, dit l’ancien professeur de NYU

La publication de fichiers Twitter sur le blocage de l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden révèle l’étendue des liens de l’entreprise avec le Parti démocrate américain et son rôle dans l’ingérence électorale, a déclaré Michael Rectenwald, auteur et ancien professeur d’études libérales à l’Université de New York, à RT .

« Nous le savions, mais c’est vraiment officiel maintenant. Twitter a fonctionné comme un organe du Parti démocrate, essentiellement avec des agents démocrates qui dirigeaient l’entreprise avant qu’Elon Musk ne prenne le relais, et peut-être un peu maintenant aussi », dit Rectenwald.

Vendredi, le journaliste Matt Taibbi a publié une correspondance interne entre d’anciens membres du personnel de haut rang de Twitter, ce qui suggère qu’ils étaient préoccupés par la décision d’interdire aux utilisateurs de partager un article du New York Post de 2020 sur le contenu de l’ordinateur portable appartenant à Hunter Biden, le fils du Joe Biden, alors candidat à la présidence.

Twitter a suspendu le compte du journal trois semaines avant l’élection présidentielle pour violation de son “matériel piraté” politique. Mais selon les sources citées par Taibbi, cela nécessiterait normalement d’abord des preuves concrètes ou une alerte des forces de l’ordre. Les politiques officielles de Twitter disent qu’il s’appuie sur “une série de preuves” y compris les rapports de police et “d’autres informations crédibles accessibles au public”, pour déterminer si un piratage a eu lieu.















Taibbi a également déclaré que parce que Twitter « était et est composé en très grande majorité de personnes d’une même orientation politique », Les démocrates avaient plus de canaux pour demander des révisions et la suppression de tweets qu’ils n’aimaient pas.

S’adressant à RT, Rectenwald a fait valoir que le traitement de l’histoire de Hunter Biden et des autres politiques de Twitter équivalait à “ingérence électorale”. Il a ajouté que c’était “un don en nature de la part de Twitter au Parti démocrate sans aucune reconnaissance ni reconnaissance, ce qui est contraire à la loi.”

Rectenwald a souligné le rapport d’octobre de The Intercept selon lequel le Département de la sécurité intérieure maintient un canal spécial pour signaler directement le contenu sur Facebook et Instagram comme un signe récent de la façon dont les géants des médias sociaux pourraient être exploités par le gouvernement.

« Ce sont maintenant les goulots d’étranglement par lesquels l’information est transmise au public. Et en tant que tel, leur pouvoir est extrêmement important, et malheureusement, il est entièrement mal dirigé », dit Rectenwald.

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a approuvé la publication des documents internes de l’entreprise par Taibbi, promettant d’autres divulgations bientôt. Lors de l’acquisition de la plate-forme de médias sociaux plus tôt cette année, il s’est engagé à se battre « Une censure qui va bien au-delà de la loi.