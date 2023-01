Les fichiers Twitter ont révélé un contrôle croissant du gouvernement – ​​Matt Taibbi

Les agences fédérales américaines jouaient un rôle de plus en plus important à l’approche des élections de 2020, a déclaré le journaliste d’investigation à RT

Lors de son examen des fichiers Twitter, le journaliste d’investigation Matt Taibbi a découvert un schéma de contrôle accru du gouvernement sur la plate-forme de médias sociaux, a-t-il déclaré à John Kiriakou de RT dans l’épisode de samedi de “The Whistleblowers”.

Depuis l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, Musk a publié des lots de documents faisant la lumière sur les politiques de censure auparavant opaques de la plate-forme, engageant des journalistes indépendants pour casser chaque décharge de documents. Le journaliste indépendant Matt Taibbi a été le premier à publier des communications qui ont révélé un effort à l’échelle de l’entreprise pour supprimer les reportages sur l’ordinateur portable de Hunter Biden – dont le contenu impliquait la famille Biden dans de nombreux stratagèmes de corruption à l’étranger.

“Je n’étais pas très intéressé par cette histoire en soi,” Taibbi a dit à Kiriakou. “La question à laquelle j’étais vraiment intéressé à répondre était de savoir quel niveau de communication et de coordination existe entre… Twitter et les forces de l’ordre fédérales, et peut-être des agences au-delà du FBI, du Département de la sécurité intérieure ou de la Maison Blanche.”

Alors qu’il enquêtait sur la décision de Twitter d’interdire le compte du président de l’époque, Donald Trump, au début de 2021, Taibbi a déclaré qu’il avait commencé à remarquer des messages instantanés entre les dirigeants de Twitter. “où vous verriez de petites indentations en haut des messages disant” ceci est signalé par le DHS, cela est signalé par le FBI. “”

“Et cela nous a tout de suite dit quelque chose de très important, que Twitter était chargé de traiter les demandes provenant des agences fédérales d’application de la loi”, il a dit.

Taibbi a découvert qu’à l’approche des élections de 2020, Twitter recevrait des listes de milliers de comptes à suspendre. Ces listes ont été remises à l’entreprise par le FBI, la CIA, la NSA, le Pentagone, le Département d’État, le Trésor et d’autres, et se présentaient parfois sous la forme de feuilles de calcul Excel, que les employés étaient censés interdire sans poser de questions.

“Il y avait tellement de demandes, ils ont reçu un lot un jour et quand ils l’ont terminé, il y a eu une salve d’applaudissements dans le chat”, Taibbi a dit à Kiriakou.

À un moment donné, lorsque les employés de Twitter ont reçu une liste de comptes du Département d’État à interdire pour diffusion de soi-disant russe “désinformation,” ils ont fait valoir qu’ils ne devaient rien faire, car le ministère n’avait fourni aucune preuve. Cependant, un responsable de Twitter qui travaillait auparavant pour la CIA leur a dit de signaler les comptes de toute façon, car le site « les partenaires gouvernementaux deviennent plus agressifs » avec leurs demandes de censure.

“Cette décision était importante, car c’était l’un des moments où Twitter a réalisé fondamentalement” Nous ne pouvons plus dire non “” Taibbi a expliqué.

Depuis que Taibbi a publié sa première histoire sur l’ordinateur portable Hunter Biden, d’autres rapports ont révélé que Twitter avait aidé les campagnes d’influence en ligne de l’armée américaine, censurées “récits anti-ukrainiens” au nom de plusieurs agences de renseignement américaines, supprimées “contenu légitime” sur le Covid-19 au nom de la Maison Blanche, et a participé au “Russiegate” canular.