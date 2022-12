Les fichiers Twitter dévoilent plus de collusion avec le FBI

Un haut dirigeant a coordonné «l’application» des élections américaines avec des agents fédéraux

Les agences fédérales américaines ont travaillé en étroite collaboration avec les modérateurs de Twitter pour réprimer “désinformation” lors des élections de 2020, alors que les dirigeants se sont donné beaucoup de mal pour nettoyer certains contenus qu’ils jugeaient faux et dangereux à la suite de rencontres de plus en plus fréquentes avec les forces de l’ordre et les services de renseignement, selon le troisième volet du “Fichiers Twitter”.

Partagé vendredi par le journaliste Matt Taibbi, le trésor de fichiers comprend un ensemble de messages de l’ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Yoel Roth. L’exécutif révèle qu’il manquait de “générique” noms sur le calendrier interne de l’entreprise pour masquer les réunions de plus en plus régulières avec les fonctionnaires fédéraux avant les élections de 2020.

“CERTAINEMENT PAS de rencontre avec le FBI, JE JURE,” il a plaisanté en réponse à un collègue qui a suggéré de l’appeler un “Réunion d’affaires très ennuyeuse qui ne concerne certainement pas Trump.”

Une autre missive parle de Roth “synchronisation hebdomadaire” avec des responsables du FBI, du Département de la sécurité intérieure (DHS) et du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI), suggérant qu’il a consulté des agences à trois lettres pour discuter “la sécurité des élections”. Le message mentionne également un “réunion mensuelle” avec la Foreign Influence Task Force (FITF) du FBI, une unité créée pour “identifier et contrecarrer les opérations d’influence étrangère malveillantes ciblant les États-Unis” à la suite de la victoire présidentielle de Donald Trump en 2016.

20. Cet article sur la situation de l’ordinateur portable de Hunter Biden montre que Roth a non seulement rencontré chaque semaine le FBI et le DHS, mais aussi le bureau du directeur du renseignement national (DNI) : pic.twitter.com/s5IiUjQqIY – Matt Taibbi (@mtaibbi) 9 décembre 2022

Le FBI est même allé jusqu’à signaler des tweets individuels jugés problématiques, dans un cas exhortant Twitter à censurer un ancien responsable républicain – apparemment sur la base d’un seul article de Politifact. Le DHS, l’ODNI et “certaines ONG qui ne sont pas académiques” ont également participé au processus.

Une chaîne spéciale a été créée le 8 octobre 2020 pour les cadres supérieurs comme Roth, le chef de la confiance et de la politique Vijaya Gadde et le meilleur avocat Jim Baker – qui travaillait auparavant comme avocat général pour le FBI – pour coordonner les décisions liées aux élections, étant donné le nom “us2020_xfn_enforcement.”

Cette “un cadre plus petit et plus puissant” des cadres supérieurs ont pris des décisions “à la volée, souvent en quelques minutes et sur la base de suppositions, d’appels intestinaux, voire de recherches Google”, tandis qu’aussi “assurer clairement la liaison avec les agences fédérales d’application de la loi et de renseignement au sujet de la modération du contenu lié aux élections”, Taibbi a écrit, surnommant le groupe un “Cour suprême de modération à grande vitesse.”

Taibbi a commencé à publier le “Fichiers Twitter” sur une base continue en collaboration avec d’autres journalistes la semaine dernière, après avoir reçu l’autorisation directe du nouveau propriétaire de la plateforme, Elon Musk. Le premier lot de documents portait sur la décision de Twitter d’interdire un article controversé du New York Post sur les relations commerciales à l’étranger du fils de Joe Biden, alors candidat, Hunter, publié en octobre 2020. “Bannir l’ombre” figurait en bonne place dans la deuxième installation, montrant que Twitter s’était engagé dans la pratique malgré des démentis répétés, tandis que le trésor de vendredi était largement centré sur la suspension permanente de Trump, qui était encore président en exercice à l’époque.