Les “fichiers Twitter” d’Elon Musk empêchent les démocrates de nier leurs pratiques de censure

Le nouveau PDG de la plateforme a permis de discuter ouvertement des efforts de suppression d’informations

La publication par Elon Musk des «fichiers Twitter» vendredi soir a confirmé ce que Donald Trump et de nombreux conservateurs soupçonnaient depuis longtemps, mais n’ont pas pu prouver: que la campagne Biden était de connivence avec les sociétés de médias sociaux pour fermer les rapports sur le contenu de l’ordinateur portable de Hunter Biden, embarrassant son père, l’actuel président Joe Biden.

Au-delà des photographies et des vidéos humiliantes qui détaillaient les excès de cocaïne et les badinages de Hunter Biden avec des prostituées, l’ordinateur portable contenait des e-mails de la présentation par le jeune Biden en 2015 de son père alors vice-président, Joe Biden, à un cadre supérieur d’une entreprise énergétique ukrainienne. Un an plus tard, Joe aurait fait pression sur des responsables gouvernementaux ukrainiens pour qu’ils limogent un procureur qui avait lancé une enquête sur l’entreprise, bien que les enquêtes du Sénat américain n’aient finalement pas réussi à prouver que l’emploi de son fils en était le motif.

L’histoire a été révélée en octobre 2020, lors des dernières étapes de la campagne électorale, lorsque le New York Post a annoncé la nouvelle d’un ordinateur portable ayant appartenu à Hunter Biden. L’ordinateur portable, qui était en la possession du propriétaire d’un atelier de réparation dans le Delaware, contenait des courriels et d’autres documents suggérant que Hunter s’était livré à des programmes de trafic d’influence et de paiement à l’acte alors que son père était vice-président des États-Unis.

Malgré la nature potentiellement explosive de cette histoire, les médias alignés sur les démocrates ont largement choisi de l’ignorer, préférant plutôt se concentrer sur des histoires qui pourraient potentiellement nuire aux chances de réélection du président Trump.

Cette suppression de l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden est préoccupante pour plusieurs raisons. D’une part, cela soulève des questions sur la partialité des médias et sur la mesure dans laquelle les médias iront protéger leur candidat préféré.

Lire la suite Musk dénonce la suppression de la liberté d’expression par Twitter

Le refus de rendre compte de l’histoire était si flagrant que deux ans après l’exposé, des médias tels que le New York Times et le Washington Post ont finalement admis que l’ordinateur portable et son contenu étaient réels, pour offrir encore plus de couverture à Joe Biden.

Les deux journaux s’étaient joints à la volonté de supprimer les rapports sur l’ordinateur portable. L’une des lignes de défense était de la présenter comme de la “désinformation russe”, citant des dizaines d’anciens responsables du renseignement qui ont mis en doute sa provenance.

Ce type de prise de décision par les médias est également préoccupant, car il crée un dangereux précédent pour les futures élections. Si les médias peuvent décider d’ignorer certaines histoires, quelle que soit leur signification ou leur importance potentielle, il est alors possible que d’autres histoires d’une ampleur similaire ne soient pas rapportées.

Entrez Elon Musk. Suite à sa prise de contrôle et à la nouvelle propriété de Twitter – une plate-forme qui a participé à la suppression du rapport – Musk a annoncé publiquement sa décision de révéler ce qui s’est passé dans les coulisses de la société de médias sociaux basée à San Francisco lorsque le rapport sur l’ordinateur portable Hunter a été publié.

UN série de tweets par le journaliste indépendant Matt Taibbi, à l’aide de documents fournis par Elon Musk, détaille comment l’entreprise “juste indépendant” sa décision de censurer le rapport explosif du New York Post à l’approche de l’élection présidentielle de 2020.

Les e-mails révèlent à quel point le chaos et la confusion régnaient sur la plate-forme immédiatement après le rapport. Les dirigeants de haut niveau de Twitter ont discuté de la manière de supprimer l’histoire, décidant finalement de la fermer en utilisant des politiques adoptées en 2018, créées en réponse à la victoire présidentielle de Donald Trump en 2016. La décision, selon Taibbi, a été prise à l’insu de l’époque. PDG Jack Dorsey.

“La base de la politique est constituée de matériaux piratés – même si, comme nous l’avons vu, il s’agit d’une situation émergente où les faits restent flous”, a écrit L’ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Yoel Roth, dans une correspondance privée avec l’ancien avocat général de Twitter, Vijaya Gadde. “Compte tenu des risques SÉVÈRES ici et des leçons de 2016, nous pécher par excès d’inclure un avertissement et d’empêcher ce contenu d’être amplifié.”

Lire la suite Fichiers Twitter de Musk : qu’avons-nous appris de l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden ?

Le déménagement a même fait face aux questions d’un autre dirigeant, l’ancien vice-président des communications mondiales Brandon Borrman, qui a demandé si l’entreprise pouvait “affirmer sincèrement que cela fait partie de la [hacked materials] politique.” Comme le montre le propre rapport du New York Post sur l’ordinateur portable de Hunter Biden, il n’y a aucune preuve que les documents ont été piratés.

La décision de supprimer l’histoire aussi demandes de retrait incluses par la campagne Biden et le Comité national démocrate pour supprimer le contenu de l’ordinateur portable qui a été publié sur Twitter.

“Plus à revoir de l’équipe Biden” a écrit un dirigeant anonyme de Twitter à un autre, fournissant des liens vers les tweets incriminés. “[H]et les a conduits », a écrit un autre exécutif.

Même des célébrités telles que l’acteur conservateur James Woods ont été examinées par le DNC, et supprimé par Twitter à sa demande. Dans un cas, rapporté par le Daily Wire en 2020, le DNC s’est plaint que Woods avait tweeté un mème qui, selon lui, déformait son organisation, et Twitter l’a supprimé après avoir estimé qu’il faisait partie d’un “campagne de désinformation” et qu’il était considéré comme un “Initiative de suppression ciblée des électeurs.”

Des messages similaires, publiés par des organisations comme l’organisation démocrate MeidasTouch et le projet anti-Trump Lincoln, ont été autorisés à rester sur la plate-forme, révélant l’approche unilatérale de Twitter en matière de modération de contenu.

Pour l’instant, on ne sait pas quel type d’action en justice pourrait être intenté contre toutes les parties impliquées dans la suppression du New York Post par Big Tech. rapport. Cependant, Musk a déclaré que “Twitter agissant par lui-même pour supprimer la liberté d’expression n’est pas une violation du 1er amendement, mais agir sous les ordres du gouvernement pour supprimer la liberté d’expression, sans contrôle judiciaire, l’est.”

Musc a demandé: “Si ce n’est pas une violation du premier amendement de la Constitution, qu’est-ce que c’est ?”

Même si certaines des révélations n’étaient pas nécessairement nouvelles pour quiconque a suivi l’histoire de près, le contenu des e-mails prouve ce que beaucoup soupçonnaient mais n’ont jamais pu prouver.

Fondamentalement, la nouvelle direction de Twitter sous Elon Musk signifie que le public est désormais en mesure de discuter ouvertement de la suppression et de la manipulation d’informations par des acteurs liés au gouvernement américain, des organisations politiques et des médias sans crainte de censure.