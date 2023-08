Les fichiers Instacart seront rendus publics au Nasdaq pour débloquer le marché des introductions en bourse dans le secteur technologique

Instacart, la société de livraison d’épicerie qui a réduit sa valorisation lors de la chute du marché de l’année dernière, a déposé son paperasse à rendre publique vendredi dans ce qui est sur le point d’être la première introduction en bourse technologique importante financée par du capital-risque depuis décembre 2021.

L’action sera cotée au Nasdaq sous le symbole « CART ». Dans son prospectus, la société a déclaré que son bénéfice net s’élevait à 114 millions de dollars, tandis que son chiffre d’affaires au dernier trimestre a atteint 716 millions de dollars, soit une augmentation de 15 % par rapport à la même période de l’année dernière. Instacart est désormais rentable depuis cinq trimestres consécutifs, selon le dossier.

Instacart a déclaré qu’elle continuerait à se concentrer sur l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique dans la plate-forme, et que la société prévoyait de « s’appuyer sur les solutions AIML pour contribuer à la croissance future de notre activité ». En mai, Instacart a annoncé qu’elle s’appuyait sur le boom de l’IA générative avec Ask Instacart, un outil de recherche qui vise à répondre aux questions des clients en matière d’épicerie.

« Nous pensons que l’avenir de l’épicerie ne consistera pas à choisir entre les achats en ligne et en magasin », a écrit le PDG Fidji Simo dans le prospectus. « La plupart d’entre nous vont faire les deux. Nous voulons donc créer une expérience véritablement omnicanal qui apporte le meilleur de l’expérience d’achat en ligne aux magasins physiques, et vice versa. »

Instacart tentera d’ouvrir le marché des introductions en bourse, qui est en grande partie fermé depuis fin 2021. En décembre de la même année, l’éditeur de logiciels HashiCorp et Samsara , qui développe des technologies cloud pour les entreprises industrielles, est devenue publique, mais il n’y a eu aucune introduction en bourse notable dans le domaine technologique financé par du capital-risque depuis. Le concepteur de puces Arm, qui appartient à la société japonaise SoftBank, a déposé lundi une demande d’inscription au Nasdaq.

Fondée en 2012 et initialement constituée sous le nom de Maplebear Inc., Instacart rejoindra une série d’entreprises dites de l’économie des petits boulots sur le marché public, après le lancement en 2020 de Airbnb et PorteDash et les sociétés de covoiturage Uber et Lyft un an plus tôt. Ils ne constituent pas un bon pari pour les investisseurs, car seul Airbnb se négocie actuellement au-dessus de son prix d’introduction en bourse.

Les acheteurs et chauffeurs d’Instacart livrent des marchandises dans plus de 5 500 villes auprès de plus de 40 000 épiciers et autres magasins, selon son site Internet. L’activité a décollé pendant la pandémie de Covid, les consommateurs évitant les lieux publics. Mais la rentabilité a toujours été un défi majeur, comme c’est le cas dans une grande partie de l’économie des petits boulots, en raison des coûts élevés associés au paiement de tous ces sous-traitants.

En mars de l’année dernière, Instacart a réduit sa valorisation de 39 milliards de dollars à 24 milliards de dollars alors que les actions publiques s’effondraient. La valorisation aurait encore chuté de 50 % fin 2022. Instacart a répertorié Amazon, Target, Walmart et DoorDash parmi ses concurrents.

Simo a pris la direction d’Instacart en août 2021 et est devenue présidente du conseil d’administration de la société en juillet 2022. Elle était auparavant responsable de l’application Facebook chez Méta et relevait directement du PDG Mark Zuckerberg. Apoorva Mehta, fondatrice et présidente exécutive d’Instacart, prévoit de quitter le conseil d’administration après les débuts de la société sur le marché public, selon un communiqué de 2022.

Le conseil d’administration de la société comprend également Peloton le PDG Barry McCarthy, Flocon de neige Le PDG Frank Slootman et Jeff Jordan d’Andreessen Horowitz.

Instacart sera l’une des premières sociétés indépendantes de livraison d’épicerie à entrer en bourse. Amazone Frais, Walmart Épicerie et Google Express sont toutes des unités de grandes entreprises. Shipt a été acquis par Cible en 2017 et Fresh Direct, une autre entreprise de livraison de courses directement aux consommateurs, a été rachetée par le détaillant alimentaire mondial Ahold Delhaize en 2021.

Sequoia Capital et DJ Capital Partners sont les seuls actionnaires détenant au moins 5 % des actions. Instacart a déclaré que ces deux sociétés, ainsi que Norges Bank Investment Management et des entités affiliées à Technology Crossover Ventures, D1 Capital Partners et Valiant Capital Management, avaient « indiqué leur intérêt, individuellement et non conjointement » pour l’achat d’un maximum de 400 millions de dollars d’actions lors de l’introduction en bourse. au prix d’offre.

