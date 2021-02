Les fichiers FinCEN aideront à lutter contre la criminalité financière, disent les experts

Une nouvelle enquête sur le secteur financier trouve un large soutien à l’idée que l’enquête FinCEN Files aidera à lutter contre la corruption mondiale.

La plus grande partie des personnes interrogées a déclaré que la série de BuzzFeed News et du Consortium international des journalistes d’investigation aurait un impact positif sur les efforts de lutte contre la criminalité financière.

Les réponses font partie d’une enquête menée auprès de 340 initiés bancaires, régulateurs et autres experts du secteur financier par l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, la plus grande organisation de spécialistes de la criminalité financière au monde. Publié la semaine dernière, le sondage a abordé plusieurs problèmes auxquels ces fonctionnaires sont confrontés chaque jour – du type d’orientation qu’ils reçoivent du département du Trésor aux outils qu’ils utilisent pour suivre la criminalité financière.

Les fichiers FinCEN, un regard sans précédent sur la corruption financière mondiale et les banques et les politiques qui la permettent, étaient basés sur des milliers de «rapports d’activités suspects» secrets du département du Trésor. Avant la publication de la série en septembre 2020, le département du Trésor a averti que les divulgations pourraient «avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis» et «compromettre les enquêtes policières».

Maintenant six mois plus tard, seulement 27% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que l’effet serait négatif. Au total, 46% des répondants ont déclaré qu’ils pensaient que le projet conduirait à une surveillance réglementaire accrue des institutions financières ou à un renforcement volontaire des mesures de lutte contre la corruption.

Ce résultat est une surprise, a déclaré Ross Delston, avocat et expert en blanchiment d’argent.

«C’est devenu presque un précepte religieux que les RAS ne doivent jamais être révélés, ne jamais être mentionnés, toujours être protégés», a-t-il déclaré. «Sur la seule base de cela, j’aurais pensé que cela aurait rendu les professionnels de la conformité méfiants de toute divulgation d’informations.»

Il a ajouté: «Au départ, FinCEN» – le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor – «semblait penser que la divulgation nuirait à leur travail. La réalité est que cela peut affirmer leur travail.

Le Congrès a récemment adopté une loi monumentale fermant une échappatoire majeure pour les blanchisseurs d’argent, et les principaux législateurs ont crédité les fichiers FinCEN pour avoir aidé à le faire franchir la ligne. La loi sur la transparence des entreprises rendra plus difficile pour les individus de cacher leur identité derrière des soi-disant sociétés écrans.

L’industrie est toujours confrontée à des défis de taille.

Près de 80% ont déclaré que des directives nationales périodiques sur la lutte contre le blanchiment d’argent «seraient utiles». Près des deux tiers ont suggéré que les régulateurs devraient leur donner une meilleure rétroaction sur les rapports qu’ils ont déposés. Près de 65% des répondants estiment qu’il y a un «décalage» préjudiciable entre les transactions financières suspectes et le moment où elles sont signalées au département du Trésor.