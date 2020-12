Coinbase Inc a déclaré jeudi qu’il avait demandé de manière confidentielle à la Securities and Exchange Commission des États-Unis de devenir public, ce qui en ferait le premier grand échange de crypto-monnaie américain à être coté en bourse.

L’annonce de Coinbase intervient alors que Bitcoin a atteint un record jeudi, juste un jour après avoir franchi le cap de 20000 dollars pour la première fois, au milieu de l’intérêt croissant des grands investisseurs.

Reuters a rapporté en juillet que Coinbase avait lancé des plans pour une cotation en bourse et envisageait de devenir public via une cotation directe au lieu d’une offre publique initiale (IPO) traditionnelle.

Une cotation directe permet aux initiés de vendre instantanément et sans le soutien des souscripteurs traditionnels – une recette pour une volatilité potentiellement élevée en début de négociation.

Coinbase n’a pas précisé dans sa déclaration s’il poursuivrait une introduction en bourse ou une cotation directe.

Si la SEC approuve les plans d’inscription de Coinbase, cela représenterait une victoire historique pour les défenseurs de la crypto-monnaie en lice pour l’approbation du grand public.

De nombreuses crypto-monnaies ont eu du mal à gagner la confiance des investisseurs traditionnels et du grand public en raison de leur nature spéculative et de leur potentiel de blanchiment d’argent.

Fondée en 2012, Coinbase est l’une des plateformes de crypto-monnaie les plus connues au monde et compte plus de 35 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays.

Son PDG, Brian Armstrong, a offert en septembre une indemnité de départ aux employés qui ne voulaient pas faire face à la nouvelle politique de l’échange de crypto-monnaie consistant à ne pas entretenir de discussions sur des questions sociétales et politiques.