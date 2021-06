Les fichiers ARK Invest de Cathie Wood pour créer un ETF bitcoin

Wood – un taureau bitcoin de longue date – a acheté des procurations pour l’actif numérique sous des noms comme Coinbase et Grayscale Bitcoin Trust. Désormais, l’investisseur en innovation cherche à posséder l’actif lui-même.

ARK Invest de Cathie Wood déposé avec la Securities and Exchange Commission lundi pour créer un fonds négocié en bourse Bitcoin.

Bitcoin a oscillé autour de 34 000 $ au cours des deux dernières semaines alors qu’il a du mal à récupérer ses sommets de mai. De nombreux membres de la communauté commerciale ont surveillé de près s’il se maintiendrait à 30 000 $ alors qu’il poursuivait sa baisse. Certains disent encore qu’il pourrait chuter jusqu’à 20 000 $ avant de rebondir.

Cependant, l’actif numérique a presque été réduit de moitié depuis son sommet historique d’environ 63 000 $ en avril. La répression du bitcoin en Chine, la décision du PDG de Tesla, Elon Musk, de cesser d’accepter le bitcoin pour ses véhicules électriques et la prise de risque excessive par les commerçants de crypto ont tous contribué aux récentes fluctuations des prix.

ARK Invest a reconnu la volatilité associée à l’actif numérique dans la section « facteurs de risque » du dossier.

« La valeur marchande du bitcoin n’est liée à aucune entreprise, gouvernement ou actif spécifique. L’évaluation du bitcoin dépend des attentes futures concernant la valeur du réseau Bitcoin, le nombre de transactions bitcoin et l’utilisation globale du bitcoin en tant qu’actif. Cela signifie qu’une partie importante de la valeur du bitcoin est spéculative, ce qui pourrait entraîner une volatilité accrue. Les investisseurs pourraient subir des gains, des pertes et/ou une volatilité importants dans les avoirs de la fiducie, en fonction de l’évaluation du bitcoin », indique le dossier S1.

La semaine dernière, la Securities and Exchange Commission a de nouveau reporté la décision d’approuver le premier ETF bitcoin. La dernière action intervient alors que le président de la SEC, Gary Gensler, a appelé à davantage de réglementation des échanges de crypto-monnaie et à une plus grande protection des investisseurs.

Jusqu’à présent, huit autres ETF bitcoins ont été déposés auprès de la SEC.

Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, est l’un des dix principaux avoirs du fonds phare de Wood, ARK Innovation. Grayscale Bitcoin Trust est l’un des dix principaux avoirs dans ARK Next Generation Internet ETF.

Wood a déclaré qu’elle voyait un avenir où le bitcoin ferait partie d’un portefeuille d’investissement équilibré. ARK Invest estime que si 1% de chaque entreprise du S&P 500 était converti en bitcoin, le prix de l’actif augmenterait de plus de 40 000 $ par rapport à ses niveaux actuels. Si le niveau de liquidités augmentait à 10% pour chaque société de l’indice boursier plus large, le prix du bitcoin augmenterait de plus de 400 000 $, a déclaré la société.

Avec Gary Gensler – un financier de longue date qui a enseigné un cours de monnaie numérique au Massachusetts Institute of Technology – étant nommé pour diriger la Securities and Exchange Commission, le chien de garde pourrait se réchauffer à la crypto pendant l’administration Biden, a déclaré Wood à CNBC plus tôt cette année.

Les fonds d’innovation perturbateurs de Wood ont récemment franchi un cap après des mois de sous-performance au milieu d’une rotation vers les actions de valeur. Les actions d’ARK Innovation ont augmenté de plus de 16% en juin.

– avec des reportages de Tanaya Macheel et Yun Li de CNBC.