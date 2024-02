Pour les adultes de 50 ans et moins, le Département américain de l’Agriculture recommande aux femmes de consommer 25 grammes de fibres par jour et aux hommes 38 grammes par jour. Pour les personnes de plus de 50 ans, les femmes devraient viser 21 grammes et les hommes devraient viser 30 grammes par jour, selon Publications de santé de Harvard.

En règle générale, les adultes américains ne consomment qu’environ 10 à 15 grammes de fibres totales par jour, Publications de santé de Harvard États.

Cela « peut être dû en partie au fait que [people] je ne me rends pas compte de l’importance. La fibre est quelque chose que nous pouvons facilement consommer tous les jours”, selon Dr Kellyann Petrucciun expert en nutrition de célébrités et Auteur à succès du New York Times.

Cela signifie-t-il que tout le monde devrait prendre des suppléments de fibres ? Ou existe-t-il des moyens meilleurs et plus simples d’obtenir le nutriment ?

Et pourquoi avons-nous besoin de fibres pour commencer ?

Voici ce que dit Petrucci.