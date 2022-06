Les fibres des fruits et des céréales protègent contre la diverticulite

Certaines personnes atteintes de diverticulose ont également des épisodes chroniques répétés de symptômes gastro-intestinaux comme des douleurs abdominales, des ballonnements, de la constipation et de la diarrhée, des symptômes qui imitent ceux du syndrome du côlon irritable.

Pour M. Valenti, qui a déclaré qu’il n’avait aucun symptôme intestinal antérieur, un antibiotique puissant et des jours sans rien d’autre que des liquides clairs ont éliminé l’infection, et on lui a dit à l’époque d’éviter de manger des noix, des graines et des aliments comme les myrtilles, les fraises et les craquelins. avec des graines. Un quart à un tiers des patients atteints de diverticulite ont des épisodes récurrents, et il y a deux ans, M. Valenti est devenu l’un d’entre eux. Encore une fois, il a récupéré sur les antibiotiques et les liquides clairs.

Puis le printemps dernier, il a eu une troisième attaque. Entre les deux derniers épisodes, les conseils pour éviter les noix et les graines ont été démystifiés. Cette fois, le médecin a conseillé à M. Valenti d’augmenter sa consommation de fibres, mais n’a pas dit à cet amateur de viande et de pommes de terre de 69 ans ce qu’il devait manger pour éviter une nouvelle crise et ses complications potentiellement graves.

En entendant cela, j’ai envoyé à M. Valenti un article récemment publié documentant les habitudes alimentaires et le risque de diverticulite chez plus de 50 000 femmes d’âge mûr dans l’étude sur la santé des infirmières qui étaient initialement exemptes de maladies intestinales et ont été suivies pendant deux douzaines d’années. Au cours de cette période, 4 343 des femmes ont développé une diverticulite, le risque le plus élevé de trouble survenant chez celles qui consommaient le moins de fibres alimentaires.