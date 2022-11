Les fiançailles “Love during Lockup” de Tai sont-elles dupes ?

Après tout le drame que nous avons vu pour Tai lors de sa première saison de “Love during Lockup”, pensiez-vous vraiment que son triangle amoureux avec Hottie et Boston était terminé ?!

Cette semaine, dans “L’amour pendant le confinement”, nous avançons sur un territoire familier car Tai est moins qu’heureux d’apprendre que ses fiançailles avec Hottie ne sont peut-être pas les seules. Nous avons un clip exclusif de l’épisode de cette semaine de “Love Pendant Lockup” sur WE tv. Dans ce document, Tai découvre que Hottie est fiancée et essaie d’aller au fond des choses.

Découvrez le clip ci-dessous:

Jail Baes en fait trop parfois ! De plus, il est clair que Keoka est Team Hottie et non Team Tai, sinon elle dirait la vérité, TOUTE la vérité et rien que la vérité et n’agirait pas comme si elle n’avait aucune idée de ce dont Tai parle. Que pensez-vous que Tai fera quand elle verra ces clips et réalisera que Keoka était au courant depuis le début ? On dirait qu’elle devrait se préparer à attraper un fondu de son “ami”.

Voici à quoi d’autre s’attendre du tout nouvel épisode de vendredi de “Love during Lockup”:

Tai confronte Keoka à propos de son fiancé, Hottie. Melissa risque tout pour rencontrer le béguin du lycée, Louie. Emily reçoit un appel suspect demandant de l’argent. Chelsea craint que Mikey ne mente. Justine se prépare pour son mariage en prison, mais sa famille est-elle de la partie ?

Nouveaux épisodes de la saison 2 de “Love during Lockup” diffusés les vendredis à 9/8c sur WE tv

Allez-vous regarder?