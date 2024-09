EXCLUSIF:Amy Lewis revient à Genoa City.

Deadline a appris que l’actrice de télévision chevronnée Valarie Pettiford reprendra le rôle créé par Stephanie E. Williams en 1983. Les détails sur les raisons du retour d’Amy sont gardés secrets pour le moment.

La première diffusion de Pettiford en tant que personnage récurrent aura lieu le mardi 29 octobre. Cela marque son retour à la télé après avoir interprété Sheila Price dans Une vie à vivre de 1990 à 1994.

Pettiford est actuellement un personnage régulier de la série BET+ L’entreprise familiale et a un rôle récurrent dans la série CBS L’égaliseurElle devrait également apparaître dans le prochain film de vacances, Trop de Noël.

Ses nombreux crédits télévisuels incluent Le Mandalorien, La Liste noire, Les Baxters, La découverte des sorcières et Half & Half pour lequel elle a reçu trois nominations au NAACP Image Award pour son rôle de Dee Dee Thorne.

En 1999, Pettiford a reçu une nomination aux Tony Awards pour son rôle dans la production de Broadway de Fosse. Elle dirige et crée de nouvelles œuvres avec ses partenaires commerciaux Mary Ann Lambs et Marissa Palley pour le théâtre en direct, et développe pour la télévision et le cinéma sous sa bannière Scared Flight Productions.

Elle est représentée par Talent Works et Atlas Artists.