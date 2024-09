Les Feux de l’Amour teasers du lundi 30 septembre 2024

Dans l’épisode de lundi de Les Feux de l’Amour, Sharon est confrontée à un dilemme moral, Daniel cherche Heather et Phyllis se lance dans une nouvelle aventure.

Sharon a quelques explications à faire

Sharon embrasse Mariah et Faith dans The Young and the Restless | Source de l’image : CBS

Sharon explique à Mariah et Nick qu’elle a pris du temps pour faire face à son chagrin. Sharon a dit qu’à l’époque, cela semblait être une bonne idée, mais elle réalise maintenant que ce n’était pas le cas. «C’est pourquoi j’ai avoué», dit Sharon.

Quand Sharon dit qu’elle a prévu des rendez-vous avec des médecins, Nick et Mariah pensent qu’elle est sur la bonne voie.

Lorsqu’une sonnerie différente retentit dans le sac à main de Sharon, Nick et Mariah réaliseront-ils que ce n’est pas le téléphone de Sharon ?

Un homme avec un plan

Phyllis, Victoria et Billy dans Les Jeunes et les Agités | Source de l’image : CBS/JPI

Billy (Jason Thompson) fait face à des questions difficiles de la part de Phyllis (Michelle Stafford). Il est sûr de ses motivations pour vouloir continuer avec Abbott-Chancelier.

Phyllis avertit Billy de garder ses émotions sous contrôle. Billy dit qu’il est fort, et il a ça.

Billy a prêté attention lors de sa visite de Victoria (Amelia Heinle). Il sait qu’elle ne veut pas que la guerre des entreprises entre lui et ses parents progresse. Billy ne veut pas accepter son offre de rachat, mais maintenant qu’il sait que Victoria est un point faible dans le plan de Victor, il l’utilisera à son avantage.

Phyllis ajoute le Feng Shui à la vie de Billy

Billy et Phyllis à l’Athletic Club dans The Young and the Restless | Source de l’image : CBS

Phyllis espère que sa famille aura de la chance après une année difficile. Après que Lily ait découvert que Daniel et Heather s’étaient réunis alors qu’elle était hors de la ville, Lily les a tous deux licenciés. Summer a traversé un chagrin et une horrible bataille pour la garde avec Kyle.

Phyllis était également au chômage et se sentait ostracisée à Genoa City. Elle pouvait voir que Billy était également seul et elle l’a convaincu de la laisser rejoindre son équipe. Maintenant qu’elle est COO d’Abbott-Chancellor, elle espère redonner à Daniel sa carrière.

Cependant, les choses sont sur le point de prendre une terrible tournure pour les Romalotti.

Cameron est de retour

Cameron continue de conseiller Sharon sur Les Feux de l’Amour | Source de l’image : CBS

Sharon oublie que Faith se repose à l’étage et parle à Cameron dans le salon.

Quand Sharon raconte sa nuit avec Heather, couvrant ses traces, et que Heather était morte, Faith se réveillera-t-elle et entendra-t-elle ?

Sharon est plus lucide qu’on ne le pensait. Couvrant ses traces tout en portant le téléphone de Heather, Sharon parvient à gagner du temps avant que Daniel ne sache qu’Heather a disparu.

Sharon essaie à nouveau de rompre avec Cameron, mais il veut qu’elle termine le travail qu’elle avait prévu.

Heather a disparu

Lucy et Daniel rentrent à la maison, mais Heather ne le fait pas dans The Young and the Restless | Source de l’image : CBS/JPI

Daniel et Lucy rentrent à la maison, s’attendant à ce que Heather soit là comme prévu. Heather a eu un entretien d’embauche quelques heures auparavant, mais elle n’a pas répondu à ses SMS.

Lucy espère que sa mère a prévu une surprise, mais Daniel dit à Lucy que Heather ne rentrera pas à la maison.

Daniel a des nouvelles de Heather, mais son message texte est bizarre. Daniel sait que quelque chose ne va pas et il blâme Sharon.

Regardez ce qui se passe sur The Young and the Restless le lundi 30 septembre sur Paramount+ et CBS.

