Les Feux de l’Amour teasers de la semaine du 7 octobre 2024

Voici votre aperçu de certaines des actions qui se dérouleront sur Les Feux de l’Amour au cours de la semaine du 7 octobre 2024 au 11 octobre 2024. Assurez-vous de vous connecter à CBS chaque jour de la semaine pour voir comment tout se déroule.

Sharon fait un geste audacieux

Claire confronte Kyle à propos de son passé avec Audra

Daniel annonce une mauvaise nouvelle à Lucy

Vous aimez General Hospital, B&B, DAYS ou autres savons ? Rejoignez la conversation sur notre Cartes SC! Cliquez ici pour entrer en contact avec les fans et plonger dans les discussions maintenant

Victor cause des méfaits aux Abbotts

Le hasard donne un avertissement à Daniel

Nick se retrouve pris entre Phyllis et Sharon.

Sharon reçoit des signaux mitigés de Nick

Cole interroge Victoria sur leur avenir

Chance ouvre une enquête sur la mort de Heather

Victor vient à la rescousse d’Abby

Nikki prend le dessus dans une négociation

Le hasard interroge Sharon

Victor change les règles avec Lily

Jack donne une leçon d’histoire à Claire

Nate rentre chez lui avec des nouvelles surprenantes

Anniversaires d’octobre :

10 octobre : J.Eddie Peck

20 octobre : Conner Floyd

Vous pouvez regarder des épisodes complets de The Young and the Restless en semaine sur CBS ou diffuser via Paramount+.

Pourquoi n’avez-vous pas aimé ce contenu ? Annuler

Soumettre Cet article a-t-il été utile ?







Merci pour vos commentaires

Vous avez apprécié cet article ? Rejoignez la conversation dans notre Forum Les Jeunes et les Agités! Cliquez ici pour se connecter avec les fans et plonger dans les discussions maintenant.

Edité par Lisa