Les Feux de l’Amour teasers de la semaine du 28 octobre 2024

Voici vos spoilers pour Les jeunes et les agités pour la semaine du 28 octobre 2024 au 1er novembre 2024.

À quoi s’attendre dans Les Feux de l’Amour

Lundi 28 octobre 2024 :

Victor forme une alliance inattendue

Phyllis et Christine partagent une divergence d’opinion

Nikki s’inquiète de la sobriété de Jack

Mardi 29 octobre 2024 :

Victor défend ses actes

Nate reçoit la visite d’Amy Lewis

Le monde de Daniel est bouleversé

Mercredi 30 octobre 2024 :

Victor donne un avertissement à Kyle

Sally reçoit une mission inattendue

Lily tient bon avec Nikki

Jeudi 31 octobre 2024 :

Sharon reçoit une visite surprise

Victoria perd patience avec Adam et Billy

Lily partage des nouvelles décevantes avec Devon

Vendredi 1er novembre 2024 :

Daniel décide de prendre les choses en main

Claire interrompt un moment entre Summer et Kyle

Victoria se confie à Cole

Anniversaires de novembre :

2 novembre : Kate Linder (Esther Valentine)

20 novembre : Jason Thompson (Billy Abbott)

30 novembre : Christel Khalil (Lily Winters)

Vous pouvez regarder des épisodes complets de Les jeunes et les agités en semaine sur CBS ou en streaming via Paramount Plus.

Edité par Erin Goldsby