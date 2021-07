Les feux de forêt peuvent créer leur propre climat, y compris les « tornades de feu »

Parfois, les feux de forêt peuvent créer leur propre climat.

Les pyrocumulonimbus sont un nuage d’orage explosif réellement créé par la fumée et la chaleur d’un incendie de forêt.

Certains des incendies féroces de cet été dans l’Ouest ont engendré des tourbillons de feu.

2021 a été un été brutalement chaud et sec dans l’ouest des États-Unis, avec des centaines de records de chaleur battus au milieu d’une sécheresse sans précédent qui a créé une poudrière pour des incendies de forêt féroces.

Les conditions météorologiques contribuent souvent à la croissance et à la propagation des incendies de forêt, avec une chaleur élevée, une faible humidité, des vents en rafales et le manque de précipitations parmi les principaux coupables. Mais les incendies peuvent aussi influencer la météo.

Parfois, les incendies de forêt peuvent créer un breuvage de sorcière effrayant, notamment des nuages ​​​​de pyrocumulus, des orages, des éclairs secs et même des tornades de feu.

Voici un aperçu de certains types de conditions météorologiques que les incendies de forêt peuvent créer :

Que sont les nuages ​​pyrocumulus (« feu ») ?

Les nuages ​​​​pyrocumulus – alias nuages ​​​​de feu – ressemblent à des têtes de tonnerre géantes et de couleur sale qui se trouvent au sommet d’une énorme colonne de fumée provenant d’un incendie de forêt. Souvent, le sommet de la colonne de fumée s’aplatit pour prendre la forme d’une enclume.

Voici comment cela se passe : lorsque l’air au-dessus du feu devient surchauffé, il s’élève en une grande colonne. Au fur et à mesure que l’air avec plus d’humidité monte, il se précipite dans la colonne de fumée dans l’atmosphère et l’humidité se condense en gouttelettes. C’est ce qui crée les « nuages ​​de feu » qui ressemblent beaucoup aux orages observés avant un gros orage.

Parfois, ces nuages ​​peuvent devenir encore plus féroces, devenant ce que l’on appelle des nuages ​​ »pyrocumulonimbus ».

Un cumulonimbus sans la partie « bûcher » est assez imposant – une tour de puissance massive en forme d’enclume atteignant cinq miles de haut, lançant des éclairs, du vent et de la pluie.

Ajoutez de la fumée et du feu au mélange et vous obtenez du pyrocumulonimbus, un nuage d’orage explosif réellement créé par la fumée et la chaleur d’un incendie de forêt.

La NASA a appelé ces nuages ​​le « dragon des nuages ​​cracheur de feu », en partie parce qu’ils peuvent ravager des dizaines de milliers d’acres.

Qu’est-ce que la foudre sèche ?

Pour le dire simplement, selon le National Severe Storms Laboratory, la foudre sèche est une foudre qui frappe le sol sans pluie à proximité.

Comment fonctionne la foudre sèche ? L’air humide parmi les nuages ​​alimente les orages, tandis que l’air sec en dessous provoque l’évaporation de la pluie avant d’atteindre le sol. Cependant, les éclairs atteignent toujours la surface, où la végétation est sèche à cause de mois de chaleur persistante et de faible humidité, ce qui constitue le parfait allumage pour allumer un feu de forêt.

Que sont les tornades de feu et les tourbillons de feu ?

Les tourbillons de feu, les tornades de feu et les « firenados » – termes désignant le même phénomène – sont parmi les éléments les plus dangereux auxquels les pompiers doivent faire face lorsqu’ils combattent des incendies de forêt.

Certains des incendies féroces de cet été dans l’Ouest ont engendré des tourbillons de feu.

Un tourbillon de feu est une « colonne de vortex en rotation d’air chaud ascendant et de gaz s’élevant d’un incendie et transportant de la fumée, des débris et des flammes en l’air », selon le glossaire de la terminologie des incendies de forêt du Bureau of Land Management. « Les tourbillons de feu varient en taille de moins de 1 pied à plus de 500 pieds de diamètre. Les grands tourbillons de feu ont l’intensité d’une petite tornade. »

Ces tourbillons de feu peuvent se former dans n’importe quelle taille d’incendie, mais ils sont plus destructeurs dans les grands incendies. Créé par l’air froid se précipitant pour remplacer l’air chaud, la rotation du tourbillon peut projeter des braises et des étincelles sur de grandes distances. Les tourbillons intensifient généralement un feu de forêt.

Contribution : The Associated Press