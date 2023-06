Les feux de forêt mettent en danger la faune partout au Canada

Alors que le Canada fait face à une saison des feux de forêt sans précédent, le Wilder Institute de Calgary cherche des moyens de préserver les espèces en péril qui pourraient disparaître localement si les feux de forêt atteignent leur habitat.

L’extinction locale, ou disparition, se produit lorsqu’une espèce ou une population n’existe plus dans un certain emplacement géographique, ce qui signifie qu’au moins une autre population de l’espèce existe toujours dans d’autres régions, comme décrit dans le dictionnaire de biologie.

L’institut se concentre sur la conservation de la faune en réintroduisant des espèces menacées telles que le tétras des armoises, la chouette des terriers et le papillon porte-queue demi-lune dans la nature.

Pendant cette saison des incendies, ils se concentrent sur deux espèces, la grue blanche, une espèce d’oiseau de l’Alberta, et le coquelicot, une fleur de l’Ontario.

Gráinne Michelle McCabe, responsable de la conservation au Wilder Institute, a déclaré jeudi à CTVNews.ca qu’ils travaillaient avec des partenaires locaux, tels que des chercheurs de l’Université de Lethbridge, pour renforcer ces populations sauvages en voie de disparition et les protéger des menaces d’incendies.

« Si des espèces particulières sont perdues, un écosystème peut être déséquilibré », a-t-elle déclaré.

McCabe a déclaré que les grues blanches migrent du parc national Wood Buffalo en Alberta vers le golfe du Mexique au Texas.

Un feu de forêt dans le petit habitat de l’oiseau en Alberta pourrait « dévaster et décimer… sa population fragile », entraînant une extinction locale, a déclaré McCabe.

De même que leur impact sur les humains, les incendies de forêt ont des effets dévastateurs sur la faune, des effets sur la santé aux schémas de communication et de migration.

Pour les oiseaux en particulier, la fumée a un impact à long terme sur leurs poumons, affectant leur communication, leur capacité à trouver des partenaires et à garder leur territoire. De plus, les incendies de forêt peuvent empêcher les oiseaux de trouver un terrain de nidification approprié si leur habitat actuel est détruit.

Une autre espèce inquiétante est le pavot des bois, une fleur en voie de disparition que l’on ne trouve que dans trois petites parties du sud de l’Ontario et dans certaines parties des États-Unis.

« Si l’une de ces trois populations devait faire face à un incendie de forêt, nous pourrions perdre une partie importante des plantes du Canada, ce qui serait dévastateur », a déclaré McCabe.

Bien que les incendies de forêt soient nécessaires pour que la nature se régule, McCabe a noté que parce que les incendies se produisent plus fréquemment et plus intensément ces dernières années, les écosystèmes n’ont pas assez de temps pour se rétablir.

«S’ils ne peuvent pas récupérer, ces habitats pourraient ne plus convenir aux espèces animales qui y trouvaient de la nourriture, de l’eau, des partenaires ou un habitat de nidification. Cela pourrait avoir de graves implications pour les espèces à plus long terme », a-t-elle ajouté dans un courriel à CTVNews.ca vendredi.

Vendredi après-midi, il y avait 421 feux de forêt actifs à travers le pays, et 217 étaient considérés comme hors de contrôle, selon le site Web du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

McCabe a déclaré que toute personne préoccupée par l’impact des incendies sur la faune peut envisager de soutenir les organisations locales qui travaillent pour restaurer et préserver les habitats et les espèces.