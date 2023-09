Les feux de forêt et les enjeux climatiques accompagnent la rentrée scolaire des Canadiens

Lorsqu’Alicia White a accompagné ses filles à leur premier jour de classe mardi matin, elle a vu pour la première fois à quel point les flammes d’un feu de forêt se rapprochaient de leur école de Kelowna, en Colombie-Britannique.

C’était le début d’une nouvelle année scolaire pour de nombreux élèves à travers le Canada, et même si White a déclaré que ses enfants ont vécu à peu près la même nervosité et l’excitation du premier jour, comme toujours, le feu qui a déchiré leur communauté a ajouté une certaine tristesse à la journée.

« Nous avons tourné au coin de la rue et avons vu les arbres sur la colline – ils ont tout simplement disparu. Et mon plus jeune vient de dire : « Oh, pauvres arbres » », a déclaré White.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré qu’aucune école n’avait été endommagée par les incendies qui ont ravagé certaines parties de la province, mais White a déclaré que sa famille s’attend toujours à une année scolaire différente étant donné que les forêts à l’extérieur de l’école servaient autrefois de salle de classe secondaire. .

Désormais, a déclaré White, les enseignants devront repenser la manière dont ils utilisent la terre pour enseigner à leurs élèves.

Toutefois, pour les résidents de Yellowknife, les vacances d’été ont été prolongées.

En règle générale, les élèves seraient retournés dans leurs salles de classe le 28 août, mais la ville est toujours sous le coup d’un ordre d’évacuation alors que les incendies continuent de brûler, l’école devra donc attendre.

Le climat a également joué un rôle dans le retour à l’école plus à l’est, où des avertissements de chaleur ont couvert une grande partie du centre du Canada.

Un conseil scolaire du Québec a fermé toutes ses écoles primaires et secondaires mardi en raison de la chaleur, tandis que d’autres districts de cette province et de l’Ontario ont déclaré qu’ils mettraient en place des mesures pour s’adapter aux températures élevées.

Le ministre de l’Éducation du Québec, Bernard Drainville, s’adressant aux journalistes lors de l’inauguration d’une école secondaire à Gatineau, a déclaré mardi que les températures élevées — qui devraient atteindre 33 Celsius mardi avec un humidex de 41 — étaient exceptionnelles.

« Je suis convaincu que les équipes des écoles géreront bien la situation (de chaleur), je n’ai aucun doute », a-t-il déclaré.

La province a l’intention de construire 150 nouvelles écoles dans les années à venir, mais elles ne seront pas climatisées.

« Dans les écoles nouvellement construites, nous installerons des systèmes de ventilation mécanique, qui ne sont pas de la climatisation mais des systèmes de ventilation qui assureront un certain confort », a expliqué Drainville.

En Ontario, le conseil scolaire du district de Toronto a annoncé lundi soir qu’il mettrait également en place son plan de chauffage alors que le mercure devrait atteindre 34 degrés, avec un humidex de 42.

Le conseil scolaire affirme que sur ses 583 écoles, seules 177 sont en grande partie climatisées. 243 autres disposent de centres de refroidissement dans de grandes zones telles que la salle de sport ou la bibliothèque.

Outre la chaleur, les parents et les enseignants déclarent qu’ils s’attendent à ce qu’une nouvelle série de problèmes affectent l’apprentissage en classe cette année, notamment la technologie de l’IA générative, l’abordabilité et le changement climatique. Pour certains élèves, cependant, le premier jour d’expérience scolaire reste largement inchangé d’année en année.

« Je veux que ce soit encore l’été », a déclaré Harrison Halliday, neuf ans, qui entre en 5e année avec une bonne dose d’apathie.

Le père de Harrison, Bill Halliday, était beaucoup plus optimiste lorsqu’il a déposé ses deux fils à leur école de Toronto ce matin.

« Les journées seront passées sans garde d’enfants et je pourrai travailler sans stresser à propos de ce qu’ils font et les garder hors des écrans », a déclaré Halliday. « Mon Dieu, ça va être bien. Je pense que c’est bien qu’ils soient actifs et qu’ils puissent à nouveau retrouver leurs amis.

Pendant ce temps, Sid et Mukta Kanasker et leur fille Kashvi ont déclaré qu’ils étaient ravis qu’elle entre en quatrième année, malgré la nervosité typique qui accompagne l’incertitude d’une nouvelle année.

« Je pense qu’en revenant après deux mois, bien sûr, il y a de l’anxiété dans quelle classe elle ira et comment sera le nouveau professeur », a déclaré Sid Kanasker. « Mais je pense que l’école est géniale. »

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023Éducation