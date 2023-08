Les feux de forêt de Shuswap continuent de croître, mais des vents plus calmes réduisent l’activité des incendies

Après une journée et une nuit éprouvantes de lutte contre les incendies lors de deux incendies de forêt majeurs dans le Shuswap vendredi, les conditions ne sont pas aussi propices à la croissance des incendies samedi – mais les communautés touchées sont loin d’être en sécurité.

Le feu de forêt de 10 000 hectares du lac Lower East Adams s’est combiné avec le feu de forêt de Bush Creek East, et une plus grande croissance des incendies est attendue dans les prochains jours.

Karley Desrosiers, agente d’information sur les incendies au BC Wildfire Service, a déclaré que les vents devraient atteindre environ 15 à 20 km/h samedi, créant des conditions beaucoup plus gérables qu’hier, lorsque les vents ont atteint 60 à 70 km/h dans certaines régions.

« Ce que nous nous attendons à voir (samedi), ce sont ces vents plus doux soutenus avec l’augmentation des températures chaudes et sèches », a déclaré Desrosiers.

« Un élément positif qui a aidé à atténuer légèrement le comportement du feu pendant la nuit était que nous avions des températures très basses sur l’incendie de Bush Creek East », a-t-elle ajouté. « Nous avions des températures mesurées à environ 5 ° C avec une humidité relative d’environ 85%, donc une bonne récupération pendant la nuit, ce que nous n’avons pas vu depuis un certain temps. Cela a donc pu calmer les choses du jour au lendemain et réduire l’impact que nous aurions peut-être vu autrement.

Cependant, l’augmentation des températures et des vents plus tard dans la journée de samedi a probablement accru l’activité des incendies et il existe toujours un potentiel de «comportement extrême des incendies», a déclaré Desrosiers.

Une équipe de BC Wildfire est actuellement stationnée du côté nord du lac Little Shuswap dans la région de Quaaout Lodge, travaillant à ralentir la propagation du feu de forêt vers le sud-ouest.

Le feu continue de se propager vers l’est en direction de Celista, une zone évacuée. Pendant ce temps, le comportement du feu dans Lee Creek est nettement inférieur à celui des régions de Celista et Scotch Creek, où le feu continue de se développer sur une crête en amont du lac Shuswap.

« L’impact sur Lee Creek est moins important en termes d’incendie que Scotch Creek et Celista », a déclaré Desrosiers.

Une ligne d’allumage prévue de 10 kilomètres entre Holding Road et la région de Scotch Creek tient depuis qu’elle a été allumée jeudi, a confirmé Desrosiers.

Un camp du BC Wildfire Service comptant jusqu’à 450 pompiers, du personnel d’urgence et du personnel de soutien a été évacué de la piste d’atterrissage de Squilax vendredi après-midi. Ceux qui se trouvaient dans le camp ont été transférés à Kamloops. BC Wildfire Service espère rétablir bientôt un autre camp dans le Shuswap, mais on ne sait pas encore quand cela se produira.

L’incendie a touché le pont du chemin Holding, et cette route n’est actuellement pas praticable. D’autres ponts le long du chemin Squilax-Anglemont n’ont pas été touchés par l’incendie et des équipements de protection de structure ont été installés vendredi.

« L’incendie a atteint les ponts la nuit dernière et nous avions des pompiers qui exécutaient activement les incendies sur ces ponts, et le pont entrant dans Scotch Creek est praticable », a déclaré Desrosiers.

Les ordres d’évacuation et les alertes dans le Shuswap pourraient changer en fonction de l’activité des incendies samedi, a averti Desrosiers.

Elle a souligné l’importance d’obéir aux alertes et aux ordres pour permettre aux pompiers de se concentrer sur la lutte contre les incendies.

« Cela rend vraiment notre travail considérablement plus facile lorsque les gens (suivent les alertes et les commandes) », a-t-elle déclaré. « Je sais que c’est incroyablement stressant pour les résidents, mais cela permet aux pompiers et aux premiers intervenants de faire leur travail et de se concentrer sur la lutte contre les incendies au lieu de soutenir ces évacuations. C’est incroyablement éprouvant pour notre personnel.

Les résidents sont invités à consulter le site Web du district régional de Columbia Shuswap pour obtenir des mises à jour sur les alertes et les ordres d’évacuation. Téléchargez également l’application Alertable pour recevoir les mises à jour au fur et à mesure.

