Les feux de forêt dans l’ouest des États-Unis brûlent alors que les conditions de sécheresse persistent

Des milliers de pompiers aux prises avec des dizaines d’incendies de forêt dans l’Ouest trouvaient peu de réconfort dans la météo mercredi, et les rafales de vent de l’après-midi devraient attiser les incendies déjà alimentés par des conditions de chaleur et de sécheresse presque record.

Plus de 16 000 pompiers combattent au moins 68 incendies majeurs dans 12 États, a déclaré le National Interagency Fire Center. Plus d’un million d’acres – près de 1 600 milles carrés – étaient en feu. Et les prévisions à long terme prévoient une augmentation des températures au cours du week-end et de la semaine prochaine.

« L’atmosphère à propos de l’Ouest en général, et du Nord-Ouest en particulier, restera tragiquement sèche », a déclaré Matt Rinde, météorologue principal d’AccuWeather. « Il n’y a aucun indicateur pour au moins la semaine prochaine que l’humidité dans le sud-ouest se déplacera vers le nord ou que l’humidité s’accumulera de l’ouest. »

En Oregon, le Bootleg Fire est resté le plus important du pays et a continué de croître rapidement. Les pompiers ont déclaré qu’il faudrait peut-être plus de quatre mois pour maîtriser complètement l’incendie. Plus de 300 milles carrés ont brûlé – une superficie plus de deux fois plus grande que Portland – et la Garde nationale a été appelée pour aider à la fermeture des routes et au contrôle de la circulation.

« Une mauvaise récupération de l’humidité la nuit contribue à la propagation active du feu », a averti le rapport d’incident. « Des taux de propagation robustes sont générés par les carburants affectés par la sécheresse. On s’attend à des conditions similaires pour les prochains jours. »

L’incendie de la forêt nationale de Fremont-Winema brûlait dans une zone où les tribus Klamath vivent depuis des centaines d’années. Don Gentry, président du Klamath Tribal Council à Chiloquin, Oregon, à environ 25 miles à l’ouest de Bootleg Fire, a déclaré que de nombreux cerfs et autres animaux sauvages ont péri.

« Il y a certainement des dommages importants à la forêt où nous avons nos droits issus de traités », a déclaré Don Gentry, président du Conseil tribal Klamath à Chiloquin, Oregon, à environ 25 miles à l’ouest du Bootleg Fire. « Nous sommes définitivement inquiets. Je sais qu’il y a des zones de ressources culturelles et des zones sensibles que… le feu traverse.

En Californie, des progrès ont été signalés sur le plus grand incendie de l’État jusqu’à présent cette année. Le complexe Beckwourth, une paire combinée d’incendies allumés par la foudre, était contenu à près de 50% après avoir noirci plus de 145 miles carrés près de la frontière de l’État du Nevada.

Beverly Houdyshell était l’une des nombreuses résidentes dont la maison a été détruite par l’incendie. Houdyshell, 79 ans, elle est trop vieille et trop pauvre pour reconstruire et n’est pas sûre de ce que son avenir lui réserve. Elle a dit qu’elle avait une assurance mais qu’elle n’avait pas encore eu de nouvelles des représentants.

« Quelle chance ai-je de construire une autre maison, d’avoir une autre maison ? » dit Houdyshell. « Aucune chance du tout. »

