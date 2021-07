Les feux de forêt dans le sud de la Turquie menacent les stations balnéaires près d’Antalya

Une vague d’incendies de forêt dans une partie du sud de la Turquie au cours des deux derniers jours a tué au moins quatre personnes, blessé des dizaines d’autres et contraint les habitants et les touristes à évacuer des villages, des villes et certaines des stations balnéaires les plus populaires du pays.

Les autorités turques ont déclaré avoir combattu près de 60 incendies dans 17 provinces alors que les températures montaient en flèche et que des vents violents alimentaient les flammes.

Jeudi soir, des centaines de secouristes luttaient toujours pour contenir au moins 20 incendies, à l’aide d’avions, de dizaines d’hélicoptères et de drones.