Les feux d’artifice reviennent à Epcot et Magic Kingdom de Disney World

Oubliez l’humidité et la bruine et regardez vers le ciel pour l’éblouissement de Disney.

Cela semblait être l’ambiance animée d’une foule de milliers de personnes jeudi soir à Magic Kingdom, où des feux d’artifice ont illuminé le ciel sombre au-dessus du château de Cendrillon pour la première fois en près de 16 mois.

Le retour de « Happily Ever After » à Magic Kingdom et « Epcot Forever » à Epcot a attiré les amoureux de Disney de près et de loin. Le dernier feu d’artifice à Walt Disney World a eu lieu le 15 mars 2020, lorsque les quatre parcs WDW ont fermé pendant près de quatre mois en raison du coronavirus, rouvrant à la mi-juillet sans les spectacles nocturnes très fréquentés.

Malgré la pluie, la production pyrotechnique de Magic Kingdom a ravi la foule, de tous les points de vue et à partir du moment où la narration d’ouverture a déclaré: « Et ils ont tous vécu heureux pour toujours. »

Les gens ont afflué dans les zones de visionnage de chaque côté du château de Cendrillon pour le spectacle de 18 minutes, qui a fait ses débuts le 12 mai 2017. Des personnages et des scènes colorées de films bien-aimés sont projetés sur la célèbre structure récemment repeinte, complétés par des parties de morceaux de films préférés et le feu d’artifice chorégraphié.

La fée Clochette, hélas, a pris congé pour la nuit – vole-t-elle sous la pluie ? – et n’a pas fait son vol habituel du château au-dessus du parc, mais personne ne s’en est plaint.

Les familles ont partagé des parapluies et des ponchos, les enfants jetant un coup d’œil sous des « tentes » de sacs en plastique de fortune que les adultes tenaient au-dessus de leur tête.

Les invités se sont tenus la main, dansé, acclamé, pris des selfies, projeté des téléphones portables en l’air pour capturer la magie et le moment. Beaucoup ont pu être vus verser une larme ou deux et chanter, en particulier lors de numéros comme « How Far I’ll Go » de « Moana » et « I See The Light » de « Tangled ».

Et beaucoup – certains portant des masques, bien qu’ils ne soient plus nécessaires sauf dans les transports Disney et soient recommandés pour les non vaccinés – ont exprimé leur gratitude de faire partie d’une foule optimiste après plus d’un an rempli de tant de tristesse, de solitude et de distanciation sociale.

Stone Hogan et Madeline Curd de Birmingham, Alabama, ainsi que d’autres membres de la famille, ont personnifié cette photo si heureuse d’être ici, riant et se taquinant sous la pluie. Ils ont accroché une place près du front de la foule avec une vue dégagée sur le château, se déplaçant à 20 heures, plus d’une heure avant le spectacle à couper le souffle.

« Je suis un grand amateur de feux d’artifice. Peu importe où ils se trouvent … mais surtout Disney », a déclaré Hogan.

« Ils font le meilleur spectacle de tous ceux qui font un spectacle. »

Curd était ravi : « Nous avons pensé que le spectacle était fantastique et valait vraiment la peine d’être debout sous la pluie », a-t-elle déclaré.

Et cette pluie ? Pas grave.

« J’ai l’impression d’avoir monté Splash Mountain 37 fois de suite », a déclaré Hogan.

Le thème « Happily Ever After » a résonné avec les jeunes mariés Bernice et Antonio Perez de Dallas, Texas.

Les deux se sont rencontrés il y a 20 ans, alors qu’ils étaient pré-adolescents. Maintenant au début de la trentaine, ils se sont mariés le 25 juin. Leur lune de miel en Floride comprenait quelques jours à Walt Disney World, pour lesquels ils ont finalement disputé les réservations requises, et les feux d’artifice étaient un bonus, ont-ils déclaré.

« C’était magnifique », a déclaré Antonio, sa fiancée, parée d’une tenue de style Minnie Mouse, souriant à ses côtés.

« Nous avons essayé toute la semaine d’être ici… nous adorons ça. »

Les Perez ont pris le spectacle « Happily Ever After » juste à temps: il y aura de nouveaux spectacles à Magic Kingdom et à Epcot pour que les foules oh et aah cet automne alors que Walt Disney World célèbre le 50e anniversaire de Magic Kingdom.

« Disney Enchantment » à Magic Kingdom et « Harmonious » à Epcot le 1er octobre. Disney Enchantment est présenté sur le blog des parcs Disney comme un « voyage rempli d’aventures, d’émerveillement et d’autonomisation. effets qui s’étendent du château de Cendrillon jusqu’à Main Street, aux États-Unis. »

