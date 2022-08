Les feux d’artifice en Hongrie continuent mais la controverse sur l’agence météorologique persiste

BUDAPEST, Hongrie (AP) – Un feu d’artifice élaboré a eu lieu samedi sous un ciel calme dans la capitale hongroise après qu’un report du spectacle le week-end dernier a provoqué la controverse lorsqu’il a conduit au licenciement des meilleurs météorologues du pays pour leurs prévisions météorologiques.

L’événement de samedi, un report du spectacle prévu pour la fête nationale hongroise une semaine plus tôt, a attiré des dizaines de milliers de personnes sur le Danube à Budapest dans ce qui a été présenté comme le plus grand feu d’artifice d’Europe.

Lundi, les deux hauts responsables du Service météorologique national hongrois ont été licenciés après que le comité gouvernemental chargé de gérer les événements de vacances a reporté le spectacle en raison de la prévision du service météorologique d’une forte probabilité de fortes pluies ce soir-là.

Bien que des tempêtes aient frappé d’autres régions de la Hongrie cette nuit-là, elles n’ont pas touché la capitale. Le chef du service météo Kornelia Radics, en poste depuis 2013, et son adjoint Gyula Horvath, en poste depuis 2016, ont perdu leur emploi.

Gabor Valter Tolczli, un spectateur du feu d’artifice de samedi, a déclaré : « J’ai été surpris que le feu d’artifice ait été reporté il y a une semaine car il n’y avait pas d’orage à l’époque. Mais aujourd’hui, le report ne me dérange pas, car il y a moins de monde.

Il a cependant ajouté qu’il était “indigné que les météorologues aient été licenciés, car on ne peut jamais prédire le temps à 100%”.

Les licenciements ont conduit à des accusations de la part de critiques du gouvernement nationaliste hongrois, dirigé par le Premier ministre autocratique Viktor Orban, de pressions politiques punitives rappelant le passé communiste de la Hongrie.

Les universitaires et les scientifiques hongrois se plaignent depuis longtemps des pressions exercées sur les organismes scientifiques indépendants et le gouvernement d’Orban a été accusé de corruption, de népotisme et de tendances antidémocratiques.

Cela a conduit à des affrontements avec l’Union européenne, qui a retenu des milliards de fonds de récupération en cas de pandémie à la Hongrie en raison de ce que le bloc considère comme des lacunes dans l’adhésion du gouvernement hongrois aux valeurs fondamentales et à l’État de droit.

Le gouvernement hongrois a déclaré que les licenciements étaient liés aux prévisions du 20 août, mais que le ministre supervisant le service météorologique avait auparavant été mécontent de ses performances. Lors d’une conférence de presse mardi, le chef de cabinet d’Orban, Gergely Gulyas, a déclaré que l’évaluation par le service d’une forte probabilité de conditions météorologiques extrêmes – qui ne s’est jamais produite – était “la dernière goutte”.

Mercredi, le gouvernement hongrois a nommé Laszlo Hanyecz, vice-président du service météorologique pour les affaires économiques, à la tête par intérim. Sur 19 hauts responsables de l’agence, Hanyecz, qui n’est pas météorologue, était l’un des deux seuls à ne pas avoir signé de lettre demandant la réintégration des chefs météo licenciés.

Climat sans frontières, un réseau international de présentateurs météo, a publié une lettre signée par 76 membres de 48 pays exprimant leur solidarité avec les prévisionnistes licenciés.

« En tant que prévisionnistes, notre première mission est de protéger la vie et les biens. Lorsque les météorologues hongrois ont vu un danger dans les prévisions, ils ont fait ce que n’importe lequel d’entre nous ferait – avertir du risque pour la vie », lit-on dans la lettre, condamnant les tirs.

Balazs Kaufmann a contribué à cette histoire.

Justin Spike, l’Associated Press