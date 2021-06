Les feux d’artifice du 4 juillet du mont Rushmore sont toujours éteints après le rejet du procès

SIOUX FALLS, SD – Un juge fédéral n’obligera pas le National Forest Service à autoriser les feux d’artifice au mont Rushmore dans les Black Hills pour une célébration du jour de l’indépendance.

Le juge du tribunal de district américain Roberto Lange a rejeté une action en justice intentée contre l’administration du président Joe Biden par le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, après que le service forestier a bloqué un feu d’artifice prévu le mois prochain.

Mercredi, dans un avis de 36 pages, Lange a déclaré que le service forestier et le département américain de l’Intérieur étaient justifiés de débrancher un feu d’artifice de 2021 en raison de préoccupations environnementales, tribales et sanitaires et que l’autorisation que le Dakota du Sud avait reçue avant le L’exposition 2020, à laquelle le président Donald Trump a assisté, ne s’est pas prolongée jusqu’en 2021.

« Si le NFS avait accordé à l’État un permis d’utilisation spéciale pour des feux d’artifice lors du week-end du Memorial for Independence Day pour 2021, cette Cour aurait presque certainement refusé une injonction préliminaire à tout groupe cherchant à interdire un tel spectacle », a écrit Lange. .

Noem a répondu à la décision en blâmant le président Joe Biden et a qualifié la décision du service forestier d' »illégale ».

« L’administration Biden a annulé la célébration des feux d’artifice du mont Rushmore dans le Dakota du Sud pour des motifs complètement arbitraires », a déclaré le a déclaré le gouverneur sur Twitter. .

Noem a juré de faire appel de la décision devant la 8e Cour de circuit.