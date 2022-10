Les feux d’artifice de Suryakumar Yadav contre l’Afrique du Sud résumés avec ces mèmes hilarants

Suryakumar Yadav est un régal à regarder chaque fois qu’il sort au milieu. Dimanche soir n’a pas fait exception lorsque Yadav a illuminé le «SKY» à Guwahati au stade Barsapara lors du deuxième concours T20I entre l’Inde et l’Afrique du Sud. Avec les ouvreurs indiens KL Rahul (57) et Rohit Sharma (43) donnant à l’Inde un bon départ après avoir perdu le tirage au sort, Yadav est arrivé sur les lieux avec 107/2 au tableau de bord en 11,3 overs.

L’Inde devait poursuivre sur sa lancée au milieu des overs et Suryakumar Yadav était prêt à relever le défi. Alors que l’ancien skipper indien Virat Kohli semblait satisfait de la fin du non-attaquant dans la première moitié de leur partenariat explosif, Yadav a décidé de devenir balistique. Le joueur de cricket passionnant a frappé cinq maximums et autant de limites dans son 61 à 22 balles.

Kohli a rejoint la fête plus tard, brisant un 49 * invaincu, mais c’est le spectacle de SKY qui a eu le plus grand impact alors que l’Afrique du Sud a manqué de 16 points tout en poursuivant l’objectif de 238 de l’Inde.

Suryakumar Yadav est maintenant dans une ligue à part. Il a le plus de courses par un frappeur indien au cours d’une année civile, il est le plus rapide à atteindre 1000 courses T20I au cours d’une année civile en termes de balles affrontées et a le plus de six par un frappeur indien au cours d’une année civile.

Son affichage à 360 degrés dimanche a suscité de nombreuses réactions de la part des fans de cricket en Inde, mais ce sont les mèmes qui résument parfaitement ses feux d’artifice avec la batte.

Le moment où Sky vient frapper tous les indiens :#INDvSA #SuryakumarYadav pic.twitter.com/3v7eXBXYSw — Shrijan Pandey (@ShrijanPandey4) 2 octobre 2022

Suryakumar Yadav jouant dans chaque match, c’est comme pic.twitter.com/VtzMp8Kof3 – Kaushik (@the_memer_kid_) 2 octobre 2022

Surya Kumar Yadav avant le début du jeu : #INDvsSA #SuryakumarYadav pic.twitter.com/xKgMSyzj5I – Prince Pandey (@princepandey_) 2 octobre 2022

La roue de chariot de Surya Kumar Yadavpic.twitter.com/V6MVxkZcnV – Sagar (@sagarcasm) 2 octobre 2022

Il convient de rappeler que les efforts de l’Afrique du Sud avec la batte, bien qu’en vain, étaient un sombre rappel que l’attaque de bowling indienne était ordinaire malgré un objectif insondable de 238 au tableau.

David Miller et Quinton de Kock ont ​​assemblé un partenariat de 174 courses après que l’Afrique du Sud ait été réduite à 47/3.

