Les feux d’artifice commencent au deuxième tour – Shaw Local

La semaine d’ouverture des séries éliminatoires de l’IHSA laissait beaucoup à désirer pour ceux qui espèrent des finitions fantastiques et des compétitions serrées dès les séries éliminatoires.

Le tour 2 a compensé tous ceux qui se sont sentis lésés par le tour d’ouverture moins qu’excitant. Les matchs en prolongation abondaient, y compris un classique instantané de quatre prolongations entre Moline et Yorkville et bien qu’il y ait encore quelques fugues, elles étaient beaucoup plus éloignées et peu nombreuses que la semaine précédente.

Jetons un coup d’œil à certaines des plus grandes histoires du deuxième tour des séries éliminatoires:

NUIC une petite force scolaire dominante

C’était un cliché de déclarer au début des séries éliminatoires que la route vers le championnat d’État de classe 1A devrait passer par la conférence Northwest Upstate Illini.

Maintenant c’est un fait.

Les quatre participants à la conférence (Lena-Winslow, Forreston, Dakota et Fulton) ont remporté des affrontements au deuxième tour, ce qui laisse la conférence avec les quatre places du côté nord de la couchette de classe 1A et la garantie qu’un représentant de la conférence jouera. pour le titre d’État en Champagne.

Ceux qui se souviennent de l’histoire finale de l’état ne devraient pas être surpris par ce développement. 10 des 11 derniers championnats de classe 1A ont eu un représentant de la conférence, les cinq derniers champions venant du NUIC.

Depuis 2010, une seule finale 1A, en 2015, a été sans représentation de la conférence alors qu’Arcola a battu le comté de Stark.

On se demande comment les choses se seraient détériorées si le groupe avait été classé de 1 à 32.

Le NUIC n’était pas la seule conférence qui continue à laisser sa marque sur le terrain.

Le CCL/ESCC est allé 8-3 au deuxième tour, avec une de ces trois défaites (Joliet Catholique) aux mains de l’un de ses frères (Providence).

Le nombre maximum d’équipes CCL / ESCC pouvant atteindre les demi-finales est cependant de six, car il y a deux autres matchs opposant des rivaux de conférence en quarts de finale (Mount Carmel contre Brother Rice et St. Ignatius contre Niles Notre Dame).

Le Western Suburban Silver a également avancé trois équipes dans les quarts avec York, Glenbard West et Lyons toujours en vie, tandis que les deux divisions de la rivière Kishwaukee / Interstate Eight ont toujours quatre équipes dans le mélange (Sycamore, Morris, Richmond-Burton et Rochelle) .

Ces quatre ligues représentent près de 30% des équipes restantes en séries éliminatoires.

Jouer du vent

Le vent a joué un rôle dans presque tous les matchs éliminatoires du deuxième tour, mais les équipes ont adopté des approches différentes pour y faire face.

Lors de la victoire de Palatine sur Minooka qui s’est déroulée dans un vent mordant vendredi soir, les Pirates semblent disposés à ne faire aucune concession au vent et ont attaqué dans les airs sans aucune résolution.

D’autres entraîneurs prenaient des temps morts pour s’assurer que son parieur aurait la chance de lancer avec le vent plutôt que contre lui.

Mais peut-être l’un des clins d’œil les plus extrêmes au vent est venu dans un match de quart de finale 6A entre Crète-Monee et Simeon. Face à la proposition de lancer dans le vent hors de sa propre zone d’en-but, le parieur crétois Joshua Franklin a pris ce qui aurait pu être perçu comme un risque fou – il a pris une décision individuelle basée sur ce qu’il a vu pour exécuter un faux botté de dégagement.

Cela a conduit à l’un des jeux d’après-saison les plus fantastiques de la saison à ce jour alors que Franklin a couru le faux sur toute la longueur du terrain pour un touché de 100 verges. Cela a également aidé à cimenter la place de Crete-Monee en quarts de finale, car c’était un jeu clé pour éliminer les Warriors auparavant invaincus, 35-12.

Par les chiffres

Records de l’équipe des séries éliminatoires restants:

Enregistrement Équipes 11-0 19 10-1 19 9-2 14 8-3 5 7-4 sept

• Évidemment, cela ne laisse pas beaucoup de place aux vraies histoires de Cendrillon, mais il y en a quelques-unes.

Olympia (3A), 15e tête de série, est la tête de série restante la plus basse dans tous les domaines et les six autres équipes restantes qui ont quatre défaites avant les quarts de finale font toutes partie d’une très courte liste d’écoles qui ont battu deux têtes de série supérieures pour atteindre ce point. .

• Malgré tous les discours sur la profondeur de la classe 8A, aucune équipe classée dans la moitié inférieure du tableau n’est encore en vie. Une autre classification qui est souvent connue pour produire des résultats chaotiques en ce qui concerne les graines, 5A, est également restée remarquablement stable avec seulement une graine à deux chiffres encore en vie à Nazareth (n° 11).

• Ce fut une mauvaise journée pour être champion d’État en titre lors de la ronde 2. Joliet Catholic (4A), Wilmington (2A) et Wheaton North (7A) ont tous vu leur quête de défense prendre fin. Seuls Lena-Winslow (1A) et Byron (3A) ont encore une chance d’être un champion d’État à répétition.

• Le résultat le plus difficile à analyser de la ronde 2 a peut-être été la victoire 55-42 de Mascoutah sur Highland lors du tirage au sort de la classe 5A. Highland et Mascoutah ont joué lors de la semaine 8 de la saison régulière et Highland a remporté une victoire de 56-0.