Octobre est la période des trésors où les feuilles dorées s’entassent comme des doublons dans le coffre d’un pirate.

« Les feuilles d’automne sont précieuses pour votre jardin et vos plantes », a déclaré Spencer Campbell, directeur de la Clinique des Plantes au Morton Arboretum à Lisle. « Ne les gaspillez pas. Utilise les. »

Les feuilles qui tombent chaque année des arbres et des arbustes sont un moyen naturel d’enrichir le sol dans lequel poussent les plantes. À mesure que les feuilles au sol sont consommées par des champignons, des bactéries et d’autres organismes présents dans le sol, elles libèrent les nutriments dont les plantes ont besoin et améliorent la structure du sol pour en faire un meilleur habitat pour les racines des plantes.

Les feuilles sont également un isolant naturel. Dans les bois, il y a toujours une couche de feuilles en décomposition qui protège les racines des plantes des températures extrêmes, chaudes et froides, et abrite les graines qui germeront et fleuriront au printemps. « Lorsque nous répandons du paillis dans nos jardins, nous imitons simplement ce que font les feuilles mortes dans la nature », a déclaré Campbell.

Les feuilles d’automne sont précieuses si vous les utilisez dans le jardin plutôt que de simplement les ranger. (Beth Botts / L’Arboretum Morton)

Voici quelques conseils de la Clinique des Plantes pour profiter au maximum de la générosité des feuilles d’automne.

Utilisez des feuilles comme paillis. Ratissez simplement les feuilles mortes sur des plates-bandes de vivaces, des potagers ou autour des arbres et des arbustes. Au printemps, les feuilles seront en partie décomposées et disparues. C’est le travail des micro-organismes du sol qui les consomment et libèrent leurs nutriments.

Ratissez la plupart des feuilles de la pelouse. Quelques feuilles ne feront pas de mal, mais un tapis de feuilles laissé sur le gazon peut favoriser les maladies et bloquera la lumière du soleil dont les graminées ont besoin.

Déchiquetez-les si vous le souhaitez. Les feuilles déchiquetées semblent plus propres et ne s’envolent pas lorsqu’elles sont utilisées comme paillis. Ils se décomposent également plus rapidement sur la pelouse ou dans un tas de compost. Pour déchiqueter les feuilles, empilez-les sur la pelouse et passez votre tondeuse à gazon dessus plusieurs fois. « C’est bien de laisser quelques feuilles déchiquetées sur l’herbe », a déclaré Campbell. « Ils se décomposeront rapidement et amélioreront le sol de votre gazon. »

Faire du compost. Les feuilles sont un ingrédient majeur de tout tas de compost réussi. Mélangez-les avec des annuelles de fin de saison, des mauvaises herbes et des restes de légumes et de fruits sélectionnés de la cuisine. Au bout de quelques mois, vous disposerez d’un amendement de sol polyvalent et puissant. Apprenez-en davantage sur mortonarb.org/compostage.

Isoler. Utilisez une couche de feuilles comme isolant contre les gelées automnales et le froid hivernal, prolongeant ainsi la récolte d’automne dans un potager. Ils peuvent protéger les cultures tardives, comme le chou ou les épinards, lorsqu’un gel nocturne est prévu. Si vous empilez des feuilles sur les plates-bandes de légumes-racines comme les carottes et les betteraves, le sol gèlera plus lentement, ce qui vous donnera plus de temps pour récolter les racines. Les feuilles constituent également une bonne isolation autour des plantes ornementales tendres telles que les roses hybrides de thé, contenues par un cylindre de treillis métallique ou de toile de jute.

Conservez les feuilles pour plus tard. Les feuilles sont utiles toute l’année comme ingrédient dans le compost, comme moyen d’ajouter de la matière organique au sol ou comme paillis dans les plates-bandes ou le potager de l’année prochaine. Rangez-en autant que possible dans un coin à l’écart ou dans un bac à compost de rechange. Les feuilles déchiquetées prennent beaucoup moins de place que les feuilles entières, ce qui vous permet d’en ranger davantage.

Pour obtenir des conseils sur les arbres et les plantes, contactez la Clinique des Plantes du Morton Arboretum (630-719-2424, mortonarb.org/plant-clinicou [email protected]). Beth Botts est rédactrice à l’Arboretum.