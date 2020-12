Le méthi ou fenugrec est une herbe et l’une des épices couramment utilisées dans les cuisines indiennes pour ajouter de la saveur à de nombreux plats. Les recettes de pommes de terre, pois, champignons, poulet, légumineuses et lentilles et chapati sont enrichies par l’ajout de feuilles de méthi. On dit également que Methi a de nombreux avantages pour la santé tels que la réduction des taux de glucose et de cholestérol. Methi pourrait également aider à perdre du poids.

Étude sur les souris

UNE étude sur les effets des extraits de graines de méthi sur les souris a été menée par le pharmacologue Praveen Kumar et d’autres en 2014. Il a été constaté que les graines de méthi inhibaient en effet l’accumulation de graisse chez les rats obèses.

Un autre étude menée plus tôt cette année par le Dr Annadora J. Bruce-Keller et d’autres ont découvert que la méthi contrecarrait les effets nocifs d’un régime riche en graisses sur les bactéries intestinales bénéfiques, qui sont essentielles à la digestion des aliments.

Étude sur les personnes en surpoids

Une étude à court terme de 2019 a été menée par le pharmacologue Hugues Chevassus sur des hommes en surpoids pour savoir si la consommation d’extraits de graines de méthi peut avoir un impact positif sur eux. Dans un programme de six semaines, plusieurs hommes en surpoids ont reçu des extraits de graines de méthi et les effets sur les niveaux d’énergie, de poids, d’appétit, de glucose et d’insuline ont été étudiés.

le étude ont constaté que la consommation de graisse chez les sujets en surpoids diminuait de manière significative. Cependant, aucune réduction de poids significative n’a été observée.

Eau Methi ou Thé Methi

Il y a une croyance populaire selon laquelle boire de l’eau mélangée avec des graines de méthi ou du thé de méthi peut aider à perdre du poids. UNE étude sur cette croyance a été menée par JiYoung Bae sur les femmes coréennes en surpoids. Du thé à base de methi a été donné aux sujets. On a constaté que la faim avait diminué, ce qui entraînait une consommation alimentaire moindre car les sujets se sentaient rassasiés pendant de plus longues périodes.

Les études ci-dessus indiquent que le méthi ou le fenugrec ont des propriétés qui aident à supprimer la faim et peuvent potentiellement aider à perdre du poids chez ceux qui consomment régulièrement l’herbe à des fins médicinales.