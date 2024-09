Les fêtes infâmes de Sean « Diddy » Combs : ce que les célébrités ont dit

Dans une vidéo Instagram après l’arrestation de Combs, Jenny Mollen se souvient de la fois où elle a refusé d’assister à l’une de ses soirées.

Le Accident L’actrice de 45 ans a déclaré : « Une fois, quand j’avais 19 ans, j’étais à San Diego et ce type est venu et il m’a dit : ‘Mon patron veut te rencontrer.’ Je portais cette chemise boutonnée marron, genre, une chemise boutonnée en coton de couleur brique, un jean hideux et un mocassin qui ne donne pas d’ambiance. »

Elle a finalement rencontré le chanteur de « I’ll Be Missing You », qui l’aurait invitée dans sa chambre pour une fête. Cependant, elle a de nouveau refusé.