Les Fêtes et le Nouvel An – Shaw Local

Ma boîte à dessin est un gâchis. C’est souvent comme ça, et je le réorganise beaucoup. La vie a tendance à être comme ma boîte à dessin. Les pensées désordonnées semblent vous faire tomber, et les pensées ordonnées vous font monter.

Qu’est-ce qu’une pensée ordonnée que vous demandez? Tout ce que vous êtes prêt à recevoir. Vos pensées quotidiennes : se lever, prendre une douche, prendre un café, travailler, manger, encore du café, quoi manger, quoi regarder, quoi faire, qu’est-ce que j’ai oublié ? Non sérieusement, pourquoi suis-je dans cette pièce ? Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez, l’organisation et la propreté ne coûtent rien et vous font vous sentir mieux.

Les pensées désordonnées sont : des événements inattendus, une mort subite dans la famille, la perte d’un animal de compagnie bien-aimé, quelqu’un qui frappe à votre porte d’entrée (ma mère a gardé un gâteau à la noix de coco Pepperidge Farm dans le congélateur et n’ose pas le toucher, c’est pour invité inattendu ! J’ai appris à la dure), des projets inachevés, pas votre routine habituelle ou ce qui se passe habituellement, une panne de voiture, un chauffe-eau, une fournaise, etc.

Commencez petit, nettoyez quelque chose, organisez quelque chose, fouillez votre placard, faites un don, nettoyez ce tiroir à ordures.

Aussi folle que soit la vie, prenez le temps d’aborder la nouvelle année de manière positive et sachez qu’il y a des gens dans ce monde qui veulent vraiment vous voir heureux et votre succès.

Ne sois pas si dur avec toi-même, tu t’en sors très bien ! C’est dur les vacances, vous avez ça !

Maintenant, je vais nettoyer ma boîte à crayons. Passez une bonne journée (maintenant, levez-vous et faites ce que vous avez dit que vous alliez faire en lisant ceci !)