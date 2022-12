Les fêtes du Nouvel An à travers le monde voient des célébrations après des « années difficiles » – National

MELBOURNE, Australie (AP) – Avec des comptes à rebours et des feux d’artifice, les fêtards des principaux centres-villes de la région Asie-Pacifique ont inauguré la première nouvelle année sans restrictions COVID-19 depuis le début de la pandémie en 2020.

Alors que le COVID-19 continue de causer la mort et la consternation, en particulier en Chine, qui lutte contre une flambée des infections à l’échelle nationale après avoir soudainement assoupli les mesures anti-épidémiques, les pays ont largement levé les exigences de quarantaine, les restrictions pour les visiteurs et les tests incessants qui limitaient les déplacements et les lieux. les gens peuvent aller.

Des célébrations ont lieu sur la Grande Muraille de Pékin, tandis qu’à Shanghai, les autorités ont déclaré que la circulation serait arrêtée le long du front de mer Bund pour permettre aux piétons de se rassembler le soir du Nouvel An.

Shanghai Disneyland organisera également un feu d’artifice spécial pour accueillir 2023.

Le dernier jour de l’année marqué par la guerre brutale en Ukraine, de nombreux habitants du pays sont retournés dans la capitale Kyiv pour passer le réveillon du Nouvel An avec leurs proches. Alors que les attaques russes continuent de cibler les sources d’énergie, laissant des millions de personnes sans électricité, aucune grande célébration n’est prévue et un couvre-feu sera en place au moment où l’horloge sonnera dans la nouvelle année. Mais pour la plupart des Ukrainiens, être avec leur famille est déjà un luxe.

Les inquiétudes concernant la guerre en Ukraine et les chocs économiques qu’elle a engendrés à travers le monde se sont également fait sentir à Tokyo, où Shigeki Kawamura a connu des temps meilleurs mais a déclaré qu’il avait besoin d’un repas chaud gratuit ce Nouvel An.

“J’espère que la guerre sera terminée en Ukraine et que les prix se stabiliseront”, a-t-il déclaré. “Rien de bon ne s’est produit pour le peuple depuis que nous avons M. Kishida”, a-t-il déclaré, faisant référence au Premier ministre Fumio Kishida.

« Notre salaire n’augmente pas et notre état s’aggrave. Les privilégiés s’en sortent peut-être bien, mais pas ceux d’entre nous, qui travaillons si dur », a déclaré Kawamura.

Il était l’une des centaines de personnes entassées dans le froid dans une file faisant le tour d’un parc de Tokyo pour recevoir gratuitement des repas du Nouvel An de sukiyaki, ou des tranches de bœuf cuites dans une sauce sucrée, avec du riz.

« J’espère que la nouvelle année apportera du travail et de l’autonomie », a déclaré Takaharu Ishiwata, qui vit dans un foyer de groupe et n’a pas trouvé de travail lucratif depuis des années.

Outre les boîtes à lunch sukiyaki, des bénévoles distribuaient des bananes, des oignons, des cartons d’œufs et de petites chauffe-mains au parc. Des cabines ont été installées pour les consultations médicales et autres.

Kenji Seino, qui dirige le programme de repas pour les sans-abri Tenohasi, qui signifie «pont des mains», a déclaré que le nombre de personnes venant pour les repas augmentait, les emplois devenant plus difficiles à trouver après la pandémie de coronavirus et les prix augmentant.

Plus d’un million de personnes se sont rassemblées le long du front de mer de Sydney, en Australie, pour une célébration de plusieurs millions de dollars basée sur les thèmes de la diversité et de l’inclusion.

La police de la Nouvelle-Galles du Sud a émis un avis avant 19 heures, heure locale, indiquant que seules les personnes munies de billets pour assister aux célébrations devraient se rendre dans la ville car tous les points de vue étaient pleins.

Plus de 7 000 feux d’artifice ont été lancés du haut du pont du port de Sydney et 2 000 autres depuis l’opéra voisin.

C’était la “fête que Sydney mérite”, a déclaré Stephen Gilby, producteur des grands événements et festivals de la ville, au Sydney Morning Herald.

« Nous avons eu quelques années assez difficiles ; nous sommes absolument ravis cette année de pouvoir accueillir de nouveau les gens sur les rives du port de Sydney pour les célèbres célébrations du Nouvel An à Sydney », a-t-il déclaré.





À Melbourne, la deuxième plus grande ville d’Australie, un feu d’artifice familial le long de la rivière Yarra à la tombée de la nuit a précédé une deuxième session à minuit.

La nation pacifique de Kiribati a été le premier pays à saluer la nouvelle année, avec une heure d’avance sur 2023 pour ses voisins, dont la Nouvelle-Zélande.

À Auckland, de grandes foules se sont rassemblées sous la Sky Tower, où un compte à rebours de 10 secondes jusqu’à minuit a précédé un feu d’artifice. Les célébrations dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande ont été bien accueillies après que COVID-19 les ait forcées à être annulées il y a un an.





Il y a eu une frayeur dans la ville côtière de Tauranga, sur l’île du Nord, à environ 225 kilomètres (140 miles) d’Auckland, lorsqu’un château gonflable a été soufflé à 100 mètres (yards). Le conseil municipal de Tauranga a signalé qu’une personne a été hospitalisée et que quatre personnes ont été soignées sur place.

En décembre 2021, cinq enfants ont été tués et quatre ont été blessés à Devonport, en Australie, lorsqu’une rafale de vent a soulevé un château gonflable dans les airs lors d’une foire scolaire.

Les autorités du Myanmar dirigé par l’armée ont annoncé la suspension de son couvre-feu normal de quatre heures dans les trois plus grandes villes du pays afin que les habitants puissent célébrer le Nouvel An.

Cependant, les opposants au régime de l’armée exhortent les gens à éviter les rassemblements publics, affirmant que les forces de sécurité pourraient organiser un attentat à la bombe ou une autre attaque et les blâmer.