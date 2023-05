Les fêtes de Manchester United et de Newcastle suspendues alors que les clubs attendaient la qualification pour la Ligue des champions

Le match nul de Liverpool contre Aston Villa a vu les parties de qualification de la Ligue des champions de Manchester United et de Newcastle suspendues.

Un égaliseur tardif de Roberto Firmino – faisant sa dernière apparition à Anfield – a gardé l’équipe de Jurgen Klopp à distance.

Getty Casemiro a marqué le vainqueur de United lors de leur victoire 1-0 à l’extérieur à Bournemouth

AFP United, quatrième, est sur le point de se qualifier pour la Ligue des champions

Getty Newcastle se rapproche également, avec les deux clubs avec 69 points – trois devant Liverpool

United, qui a battu Bournemouth 1-0 au Vitality Stadium, et Newcastle, qui affrontera Leicester lundi, ont encore deux matches à jouer, Liverpool en ayant encore un.

Mais le tirage au sort des Reds les a maintenus à trois points de la cinquième place, United et Newcastle n’ayant plus besoin que d’un point de plus pour sceller leur sort en Ligue des champions.

Dans ce qui a été une saison époustouflante pour Newcastle, troisième, ils se rapprochent d’un retour dans la première compétition européenne pour la première fois depuis 2003.

Au cours de sa deuxième année seulement à la tête de St James ‘Park, Eddie Howe a fait passer les Magpies de favoris pour la relégation aux puissances de la Premier League.

AFP Firmino a sauvé un point pour Liverpool lors de leur match nul 1-1 contre Villa

Erik ten Hag a également fait des merveilles depuis sa prise de fonction à United l’été dernier, étant donné que son équipe a perdu ses deux premiers matches de haut vol.

Les Red Devils ont remporté la Coupe Carabao en février – leur premier grand honneur en six ans – alors qu’ils sont également en finale de la FA Cup où ils affronteront leurs rivaux Manchester City.

Mais ce fut une mauvaise campagne pour Liverpool, qui devrait terminer en dehors des places de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2015/16.

L’équipe du Merseyside n’a pas non plus dépassé le quatrième tour des deux coupes nationales, tout en s’écrasant contre le Real Madrid lors des huitièmes de finale de la Coupe d’Europe.

Getty Villa est septième dans la lutte pour sécuriser le football de la Ligue de conférence Europa

Ce ne sont pas seulement les trois clubs qui ont été touchés par le match nul de Liverpool, avec un point à Anfield voyant Villa devancer Tottenham à la septième place.

Les hommes d’Unai Emery ont profité de la défaite 3-1 des Spurs contre Brentford lors du coup d’envoi matinal de samedi pour prendre un point d’avance sur les Londoniens du nord.

Les Spurs savent qu’ils doivent maintenant battre Leeds à Elland Road la semaine prochaine et espèrent que Brighton et Villa décrocheront pour assurer le football de la Ligue Europa ou de la Ligue Europa Conference pour la saison prochaine.