Les fêtes de fin d’année sont de retour pour la saison 2022 – Shaw Local

Les habitants du comté de McHenry sont prêts à faire la fête.

Pour la première fois depuis que COVID-19 a mis fin aux fêtes de Noël et des fêtes en 2020 et à nouveau en 2021, les gestionnaires de sites et les planificateurs d’événements voient des entreprises et des organisations décider qu’il est à nouveau temps de célébrer la saison et leur personnel.

“Certains se donnent à fond” pour leurs fêtes cette année, a déclaré Bernice Smith. Elle et son mari, Jim Smith, sont propriétaires de 31 North Banquets and Catering à McHenry. Cette année, elle a déclaré avoir constaté une augmentation de 50% des commandes de nourriture et des réservations de restauration au cours de la saison de Noël 2021.

Certains clients demandent un service de restauration complet, et certains se font simplement livrer des plateaux pour «conserver leurs fonds», a déclaré Jim Smith. “Nous sommes flexibles pour nous adapter à ce qu’ils essaient d’accomplir.”

Pour le Crystal Lake Holiday Inn, non seulement de plus en plus d’entreprises organisent des fêtes, mais elles en voient de plus en plus repoussées en janvier, a déclaré le directeur des ventes et du marketing, Eric Yarolimek.

Le chef Isaias Benitez tranche une fraise pendant qu’il prépare la nourriture le vendredi 16 décembre 2022, au Holiday Inn, 800 S. Route 31 à Crystal Lake, pour une fête de Noël à l’hôtel. Les fêtes de fin d’année en personne sont de retour cette année après plusieurs années de réduction des fêtes en raison de la pandémie de COVID-19. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Brad Hisel, directeur général du Bull Valley Golf Club à Woodstock, est d’accord. Il a 15 fêtes de Noël prévues, plusieurs ayant décidé d’organiser leur événement en janvier pour éviter la ruée vers décembre.

Yarolimek est depuis longtemps dans le secteur de l’événementiel hôtelier. Il se souvient de l’apogée des fêtes de fin d’année au début des années 2000, avant que la Grande Récession n’oblige de nombreuses entreprises à rappeler ou à renoncer à un événement hivernal.

“Après la récession, les fêtes de Noël sont devenues facultatives” pour les entreprises, car les employés voulaient des primes au lieu d’une fête et les petits événements ont disparu, a déclaré Yarolimek.

« L’accent était moins mis sur les réceptions en soirée et les soirées » et davantage de déjeuners avec des cadeaux et des remerciements pour les employés. Ces déjeuners ont ensuite conduit à une demi-journée de congé pour les participants à la fête, a-t-il déclaré.

Ensuite, les deux dernières saisons de vacances ont concurrencé le COVID-19 et les fermetures, a déclaré Yarolimek.

Pour la saison de Noël 2021, certains groupes ont organisé des fêtes du livre, a déclaré Hisel de Bull Valley. Mais alors que la variante omicron commençait à se répandre, certains de ces événements ont été annulés. “Les personnes qui allaient être présentes ont été infectées” par COVID-19, a-t-il déclaré.

Mary Giersch s’installe à la salle de bal le vendredi 16 décembre 2022, au Holiday Inn, 800 S. Route 31 à Crystal Lake, pour une fête de Noël à l’hôtel. Les fêtes de fin d’année en personne sont de retour cette année après plusieurs années de réduction des fêtes en raison de la pandémie de COVID-19. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Pourtant, comme les entreprises voulaient une fête, les événements ont été reportés, certains étant repoussés jusqu’en février 2022, a-t-il déclaré.

Cette année, Hisel a déclaré que les entreprises avaient approché le club de golf au milieu de l’été, cherchant à réserver une date en décembre ou en janvier. Même alors, a-t-il ajouté, la question de savoir si l’événement se produirait même était un peu incertaine, car personne ne savait si les chiffres du COVID-19 reviendraient aux niveaux de l’hiver 2021 ou si une nouvelle variante ferait le tour.

Hisel a déclaré que l’aménagement de leur bâtiment, ainsi que les améliorations du traitement de l’air et l’éclairage ultraviolet dans chaque pièce, ont contribué à y prévenir les infections.

Les fêtes et les événements reviennent en général, a déclaré Yarolimek. Le Holiday Inn a 15 fêtes prévues pour cette saison, avec plus de personnes à la recherche d’un événement nocturne avec des conjoints également invités.

«Ils sont redevenus une fête chic, déguisée. Ceux de jour se concentraient sur les employés et non sur les conjoints et avaient tendance à être un peu plus petits », a déclaré Yarolimek.

“C’est revenu à la normale avec des boissons, des apéritifs, un bon repas et des récompenses et des prix de présence, ce genre de choses”, a-t-il déclaré. “Ils travaillent pour que cet événement soit à nouveau amusant, un” nous voulons “au lieu d’un” nous devons “.”

Vendredi, lui et son équipe organisaient une fête de Noël qui comprendrait une piste de danse, des centres de table en poinsettia et un DJ. Plus tôt cette saison, une autre fête d’entreprise a été célébrée autour d’un thème des années 90, avec des CD sur les tables et des récompenses pour ceux qui se sont habillés en fonction du thème.

Yarolimek et Hisel ont tous deux déclaré que si certaines entreprises avaient planifié leurs événements plus tôt cette année, elles avaient également réservé quelques soirées de dernière minute.

Un de ses clients a appelé après Thanksgiving pour voir s’il y avait encore de la place disponible et s’ils étaient en mesure de les accueillir, a déclaré Yarolimek.

Même les Smith du 31 North ont déclaré qu’ils accepteraient toujours les commandes pour les fêtes de Noël si les entreprises envisageaient d’organiser un événement de dernière minute.

“Cela dépend de la période, de l’heure de la journée, etc.”, a déclaré Bernice Smith. « Il n’y a pas de jours complètement fermés. Si nous avons un grand événement de restauration de 900 personnes pendant la journée, nous serions toujours disponibles pour un événement nocturne. Comme nous proposons une restauration hors site, cela nous donne plus de flexibilité », a déclaré Bernice.

En général, l’industrie hôtelière semble revenir à des niveaux normaux, pré-COVID-19 pour les événements, a déclaré Yarolimek. De plus en plus d’entreprises l’ont appelé, à la recherche d’un espace de réunion pouvant accueillir de quatre à 40 personnes pour une journée ou une semaine.

«C’était aussi la tendance avant COVID. Mais COVID l’a vraiment fait. Faire des plans à long terme était vain parce que quelque chose allait changer » et les gens qui venaient pour cette réunion ne l’ont pas fait, a-t-il dit.

« C’était un défi. Nous l’avions dans nos livres et ça avait l’air bien, alors nous construisions notre mois autour de cela avant de recevoir l’appel qu’ils ne seraient pas en mesure de le faire », a déclaré Yarolimek.