Les fêtes de bureau, virtuelles et en personne, sont de retour cette année

Les gens aiment ou détestent les fêtes de bureau. Presque tout le monde déteste les fêtes de bureau virtuelles. Alors que nous entrons dans la deuxième saison des vacances pandémiques, les deux types d’événements – destinés à célébrer les employés et à humaniser les patrons – sont de retour. Mais ils sont probablement différents de ce dont vous vous souvenez.

Cette année, les fêtes virtuelles persistent, même si, heureusement, les entreprises ont tiré des leçons de l’année dernière sur ce que les employés devront supporter. Et après une interruption l’année dernière, les fêtes en personne font un retour à mesure que les taux de vaccination et l’appétit pour la socialisation augmentent, bien que ces événements soient également plus restreints. On assiste également à une montée d’une troisième catégorie : pas de parti du tout. Au lieu d’une restauration tiède, de mauvais DJ et d’interactions maladroites avec vos collègues, certaines entreprises optent plutôt pour des cadeaux, de l’argent ou des congés supplémentaires. Une entreprise prévoit même un voyage de groupe au paradis – bien sûr, si vous êtes cynique, vous pouvez considérer cela comme une fête de bureau sans fin.

Les fêtes dites hybrides, auxquelles certains invités assistent en personne et d’autres en ligne, sont particulièrement absentes des plans des entreprises cette année. Il s’avère que ceux-ci ne fonctionnent tout simplement pas. Il est difficile de programmer d’une manière satisfaisante pour les deux groupes, donc pour la plupart, les entreprises ont renoncé à essayer.

La fête à laquelle vous assistez – ou sautez – dépend en grande partie de votre entreprise, secteur et région. Mais une chose est claire : la pandémie a eu un impact durable sur la fête des Fêtes telle que nous la connaissons.

Célébrations virtuelles, la suite

Pour de nombreuses entreprises, ce sera la deuxième année de la fête virtuelle. Ne désespérez pas ! Ils devraient être meilleurs ou au moins plus courts qu’en 2020.

L’année dernière, de nombreuses entreprises ont commis l’erreur que tout le monde fait lors de la transition de quelque chose vers un environnement virtuel : elles ont essayé de se rapprocher de l’événement du monde réel. Pour certains, cela signifiait des appels Zoom qui duraient plusieurs heures et comprenaient tout, des jeux à la musique en passant par les discours – tous mieux tolérés avec un verre à la main dans un bar ou un espace événementiel chic que sur votre canapé à la maison.

« [Virtual office parties] étaient presque trop intenses en termes de nombre de choses qui se passaient en ligne » —Tal Brodsky

« Ils étaient presque trop intenses en termes de nombre de choses qui se passaient en ligne », a déclaré à Recode Tal Brodsky, directeur du marketing produit et du développement commercial chez Thriver, un marché de la culture en milieu de travail qui aide les entreprises à organiser des fêtes de fin d’année.

« Je pense que cette année, la plupart des entreprises se concentrent sur des choses en ligne courtes et douces mais percutantes », a déclaré Brodsky, qui estime que 60 à 70% des fêtes de fin d’année sur Thriver seront virtuelles cette année.

Cette année, dans la société de bases de données de médias MuckRock, le magicien et mentaliste Coby Elimelech va lire dans les pensées de certains employés à distance. L’événement virtuel comprend une allocation de 60 $ pour la nourriture et l’alcool, un toast, et se terminera dans une heure et demie.

Facebook réduit considérablement le temps. Après avoir organisé une fête de vacances de 6 000 personnes pour son bureau de New York au Pier 94 qui comprenait un DJ, deux camions Mister Softee et des milliers de gaufres pour les invités en 2019, la société a décidé d’organiser une émission de variétés virtuelle pour la deuxième année. Les employés assisteront à des représentations de musiciens et d’acteurs de Broadway et feront un don à Broadway Cares.

De nombreuses fêtes virtuelles cette année incluent une boîte de nourriture, de mélanges de boissons ou d’artisanat envoyée aux employés à l’avance et assemblée avec l’aide d’un instructeur lors d’un événement Zoom. Ces événements sont souvent organisés avec des groupes plus petits que l’année dernière, et toutes les portions à l’échelle de l’entreprise ont été pour la plupart raccourcies.

Avec l’aimable autorisation : bruit de chocolat

Chocolate Noise, une entreprise d’événements liés au chocolat artisanal, envoie aux participants plusieurs barres de chocolat, ainsi que des accords thé et vin, puis les guide à travers une dégustation de chocolat en ligne. La fondatrice de l’entreprise, Megan Giller, avait proposé des événements virtuels avant la pandémie, mais affirme qu’ils ne sont devenus populaires auprès des entreprises clientes que l’année dernière.

« Nous parcourons vraiment chacun comme s’il s’agissait d’un bon vin ou d’un fromage, d’où nous parlons d’où viennent les fèves et comment le chocolat est fabriqué et ce que les gens goûtent dans ces barres spécifiques », a déclaré Miller, qui a écrit un livre sur chocolat, juge des concours de chocolat et enseigne aux gens « comment goûter comme un expert ».

Alors que Miller préfère faire des dégustations en petits groupes, l’énorme augmentation des fêtes virtuelles d’entreprise signifie qu’elle a dû apprendre à organiser ces événements pour parfois plus de 100 personnes à la fois. Cela est nécessaire en incorporant un animateur en plus d’un certain nombre de sommeliers en chocolat pour que l’événement se déroule sans heurts.

Cette année, les activités populaires sur Thriver comprennent la fabrication de cartes de vœux à l’aquarelle, des kits de moka et de cocktails à la menthe poivrée, ainsi qu’un mystère de meurtre de Noël.

Avec l’aimable autorisation : Thriver

Amanda Ma, directrice de l’expérience à l’agence d’expérience événementielle basée à Los Angeles, Innovate Marketing Group, organisait généralement d’énormes événements pour les grandes entreprises clientes comme YouTube et TikTok, ainsi que pour les grandes banques. Avant la pandémie, elle a déclaré qu’elle avait « construit toute l’expérience, touchant les cinq sens, de la nourriture au divertissement en passant par les choses qu’ils touchent et ressentent ». Cette année, 90 % des fêtes sur lesquelles elle travaille sont virtuelles. Pourtant, elle fait de son mieux pour offrir à ses invités des expériences multisensorielles à la maison.

« Le vin et le dîner typiques sont l’année dernière », a déclaré Ma. « Les attentes de tout le monde sont plus élevées cette année car ils ont maintenant près de deux ans de virtuel. »

Les activités populaires parmi ses clients cette année comprennent la construction de planches de charcuterie, l’apprentissage de la calligraphie et la confection de couronnes de Noël. Dans l’ensemble, Ma dit qu’elle voit juste beaucoup plus de réflexion sur les événements cette année parce qu’ils ont eu plus de temps pour planifier, la plupart des entreprises trouvant les choses cet été plutôt qu’à la dernière minute comme l’année dernière. Elle note également que les événements virtuels sont moins chers que les événements en personne, avec des économies, a-t-elle dit, de 30 à 50 %.

Le retour de la fête des fêtes IRL

Pour de nombreuses entreprises, 2021 marque le retour de la fête des fêtes au bureau, mais la taille, les lieux et le calendrier ont changé. Les entreprises – et en particulier les cadres qui les dirigent – ​​souhaitent vivement que les gens retournent au bureau après que de nombreux employés ont passé près de deux ans à travailler à domicile. Les patrons voient les fêtes de fin d’année en personne comme un moyen de soulager les gens. C’est aussi un moyen de présenter de nouveaux collègues qui n’ont peut-être jamais travaillé ensemble en personne.

Généralement, les événements de cette année sont plus petits qu’auparavant, ce qui est accompli en interdisant les plus-un, en les répartissant en équipes ou en organisant la fête sur plusieurs jours.

Pour une entreprise cliente qui a organisé des fêtes de vacances de 1 500 personnes avant la pandémie, Tinsel Experiential Design à New York a plutôt organisé trois événements distincts avec deux concepts différents. Le client, que la société n’a pas voulu divulguer, a également organisé la série d’événements plus tôt dans l’année au zoo de Central Park, afin que les invités puissent être à l’extérieur.

« Le format est sous le microscope », a déclaré à Recode la responsable de la production créative de Tinsel, Alexa Jensen.

En général, les entreprises réfléchissent davantage à l’endroit et au moment où elles organisent leurs fêtes de fin d’année. Ils choisissent des lieux avec des espaces extérieurs et déplacent parfois l’événement à l’automne ou au printemps pour profiter du temps plus chaud. Ils doivent également être plus agiles avec tous les aspects de l’événement.

« Ce n’est plus seulement le plan B, c’est le plan de pluie », a déclaré Jensen. « C’est comme si le plan B était si un autre delta venait – je déteste le dire avec des mots – quel est le genre de plan B, C, D. »

Cela signifie planifier d’éventuels changements de lieu de dernière minute. Les entreprises qui organisent des événements en personne choisissent également fréquemment de les accueillir dans leurs propres bureaux plutôt que sur des sites extérieurs, de sorte qu’elles ont plus de contrôle sur la sécurité, selon Thriver.

Il y a également eu une augmentation des déjeuners de vacances ou des happy hours tôt, plutôt que des soirées.

« Je pense que les gens apprécient davantage leur temps », a déclaré Rosa Hardesty, conseillère en connaissances à la Society for Human Resource Management. Elle a ajouté que même si la majorité des soirées dont elle entend parler sont à nouveau en personne, elles pèsent moins sur le temps des employés. « Peut-être qu’ils s’en rendent compte, faisons-le pendant la journée pendant que l’employeur les paie et les célèbre pour qu’ils puissent rentrer chez eux dans leur famille. »

Mais, outre la taille, le moment et l’emplacement, ces événements ne semblent pas très différents de ce qu’ils étaient. Il y a un traiteur, des barmans et de la musique. Cependant, il existe également des limites quant au nombre de fournisseurs externes et aux exigences selon lesquelles ces fournisseurs doivent être vaccinés. De nombreux employés doivent eux-mêmes présenter une preuve de vaccination à l’avance, bien que certaines entreprises proposent des tests Covid-19 lors de l’événement.

Certaines entreprises font tout autre chose

La pandémie a également encouragé les entreprises à repenser complètement le principe des fêtes de fin d’année. Peut-être parce qu’elles pensent que les budgets des fêtes de fin d’année pourraient être mieux dépensés, certaines entreprises trouvent de nouvelles façons de soutenir leurs employés, à la fois avec leurs collègues et avec leurs familles.

La société de relations publiques VSC échange la fête de bureau – et le bureau, qu’elle a abandonné à l’été 2020 – pour un voyage à l’échelle de l’entreprise à Hawaï. Début décembre, une cinquantaine d’employés effectuent un voyage de cinq jours à Oahu, où ils feront de la tyrolienne, surferont et passeront du temps à la plage.

« Lorsque nous organisons des événements en personne, ils devraient être sociaux », a déclaré le fondateur de l’entreprise, Vijay Chattha, « ne pas se rassembler pour s’asseoir devant des ordinateurs portables et envoyer des e-mails ».

« Tout le monde est en train de remettre ses orteils en place. Je ne pense pas que quiconque essaie de défier les probabilités en ce moment. » —Alexa Jensen

Les congés supplémentaires, les cartes-cadeaux et autres avantages deviennent également des alternatives populaires aux fêtes de fin d’année, selon Hardesty de la Society for Human Resource Management. Si le but du travail est de subvenir aux besoins de votre famille, a-t-elle déclaré, les entreprises en viennent à l’idée qu’elles devraient vous permettre de passer plus de temps avec elles. La société mère de Recode, Vox Media, évite à nouveau une fête de vacances cette année, bien que de nombreuses équipes organisent leurs propres événements en personne plus petits. Vox.com offre également à ses employés une semaine entière de congé pour les vacances.

Bien qu’elles puissent organiser des réunions virtuelles à la fin de l’année, certaines entreprises proposent également des activités en personne plus intimes pour les petits groupes qui fonctionnent davantage comme des exercices de consolidation d’équipe que comme des fêtes de fin d’année. Il s’agit notamment de cours de yoga, de cours de cuisine et même de salles d’évasion.

Mais malgré la montée en puissance des alternatives aux fêtes de fin d’année, les organisateurs d’événements sont au moins optimistes quant au retour plus robuste de la vraie fête des fêtes. Cette année est une sorte de test.

« Tout le monde est en train de remettre ses orteils en place. Je ne pense pas que quiconque essaie de défier les probabilités en ce moment », a déclaré Jensen de Tinsel. “Nous sommes simplement heureux d’être de retour sur place et de voir tous les visages familiers et de voir les choses reprendre vie.”

Elle a ajouté: «Je pense que 2022 va être fou. Je ceins déjà mes reins.