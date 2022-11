Les fêtes de bureau sont de retour – et certaines entreprises font tout leur possible

Coût de la vie4:59Le retour de la fête de Noël du bureau

Sortez vos chandails laids et emballez un cadeau secret du Père Noël, car les fêtes de fin d’année sur le lieu de travail sont de retour.

Après des années de rencontres virtuelles, les entreprises, petites et grandes, organisent des fêtes parfois somptueuses pour leurs employés à l’approche des fêtes. Et les planificateurs d’événements disent que cette année, ils sont plus occupés que jamais.

“Le volume de demandes d’entreprises que nous recevons actuellement est plus élevé que ce que j’ai jamais connu personnellement”, a déclaré Lynzie Kent, fondatrice et directrice créative de Mad Bash Group, une entreprise de planification d’événements à Toronto.

“Un de mes amis travaille dans une salle et organise actuellement un événement pour une énorme entreprise – des milliers de personnes, un budget de plus de 2 millions de dollars et c’est littéralement un cirque.”

Patrick McGannon, propriétaire de PM Gigs, une entreprise de Calgary qui réserve des artistes et des services de divertissement pour des événements, a déclaré que c’était son année la plus occupée en 22 ans d’activité.

“Nous allons briser tous les records que nous ayons jamais eus”, a-t-il déclaré.

Les entreprises désireuses de célébrer

Les restrictions de rassemblement, provoquées par la pandémie, ont limité de nombreuses fêtes de fin d’année à une poignée de boîtes sur un écran au cours des deux dernières années. Maintenant que les restrictions ont été largement levées, les chefs d’entreprise se disent impatients de célébrer avec les employés.

Pour la première fois depuis 2019, la société de technologie de Calgary Arcurve organisera sa soirée annuelle de pub de vacances, qui dans le passé a vu des centaines de fêtards passer par un bar local en une nuit.

“Nous invitons tous nos clients, nous invitons tout le personnel, tous les proches du personnel”, a déclaré Jay Gohill, PDG de l’entreprise.

“C’est lever un verre et applaudir la saison et s’assurer que, vous savez, vous pouvez voir des gens.”

Pat McGannon est propriétaire de PM Gigs, qui propose des réservations de divertissement pour les événements d’entreprise. Il est également interprète dans le spectacle Dueling Piano Kings de la compagnie. (Bence Horvaï)

Cette saison des fêtes apporte un sentiment d’optimisme à son entreprise, a déclaré Casey Kelneck, directeur exécutif du Concierge Club de Toronto, qui coordonne des événements en personne et virtuels.

“Je pense que la pandémie elle-même nous a montré la valeur réelle de faire les choses en personne”, a-t-il déclaré.

Mais, il admet que l’incertitude de la pandémie a rendu certains clients plus lents à planifier des rassemblements en personne, et dit que les entreprises ont hésité à prendre des engagements fermes.

“Ce que cela a fait, c’est créer un embouteillage à la fin de l’année”, a-t-il déclaré.

McGannon a déclaré que de nombreux sites à Calgary sont déjà complets pour décembre. Pendant ce temps, tout, du personnel d’accueil aux animateurs, est étiré. Selon Kent, à Toronto, les fournisseurs qui fournissent des équipements comme des tables et des décorations sont en rupture de stock en raison de la demande.

Certains planificateurs d’événements disent que les entreprises semblent dépenser plus pour les fêtes qu’auparavant.

“Ces fêtes ont une plus grande portée. Elles sont de plus grande taille. Elles y ajoutent plus d’éléments de divertissement, vous savez, en essayant d’élever les expériences”, a déclaré McGannon.

Certaines entreprises dépensent beaucoup d’argent cette saison des fêtes pour célébrer leurs employés, explique Lynzie Kent, planificatrice d’événements. (Olga Sapegina/Shutterstock)

Un événement récemment planifié par Kent est un Gatsby le magnifique– soirée à thème. L’événement aura un groupe de 12 musiciens, de la nourriture des années 1920, un bar à huîtres et une tour de champagne.

“C’est ce genre de thèmes uniques qui vont juste donner aux gens quelque chose de spécial qu’ils n’ont jamais connu auparavant”, a-t-elle déclaré.

Un investissement pour les entreprises

Après des années de défis uniques présentés par la pandémie, comme le travail à distance et un marché de l’emploi en évolution, les organisateurs de fêtes ont déclaré que célébrer les employés autour de la saison des fêtes est important pour l’engagement.

Les fêtes sont un excellent moyen de créer des opportunités de conversations authentiques entre collègues et même clients, a déclaré Kent. Pour McGannon, c’est un moyen d’augmenter la productivité des employés.

“Organiser un événement et remercier vos employés est un investissement”, a déclaré McGannon. “Je crois fermement que c’est un facteur de motivation pour la productivité.”

Kent a déclaré qu’elle entendait un message similaire de la part des entreprises.

“Ils ont vraiment besoin que leurs employés, leur équipe ou leurs clients puissent se connecter en personne et créer des relations en personne”, a déclaré Kent.

“Vous voulez que les gens restent, vous voulez qu’ils travaillent pour vous, vous voulez qu’ils travaillent dur pour vous… Une fête est un excellent moyen de le faire. Ce n’est pas le seul moyen, mais c’est un excellent moyen.”

Les éventualités pandémiques nécessaires

Pourtant, l’augmentation des cas de maladies respiratoires pourrait mettre un frein aux célébrations, les hôpitaux du pays étant submergés par les virus et les responsables de la santé publique de plusieurs régions encourageant les gens à porter des masques à l’intérieur.

Kelneck a déclaré que c’est quelque chose que les entreprises doivent planifier. Il a ajouté que les entreprises devraient également accueillir les participants qui peuvent avoir un niveau de confort inférieur lors d’événements publics. Certaines entreprises optent pour une approche hybride, optant à la fois pour des options en personne et virtuelles, a-t-il noté.

Et tandis que l’industrie est en plein boom, Kent est consciente qu’elle va probablement s’équilibrer.

“Je pense que cela n’est en grande partie qu’une réaction au fait de ne pas avoir pu faire ces choses pendant si longtemps”, a-t-elle déclaré.

“C’est excitant pour nous et je l’accueille à bras ouverts, mais je suis aussi assez pragmatique sur le fait que ça pourrait ralentir.”

Chez Arcurve, Gohill dit que l’entreprise vise à organiser un événement social au moins une fois par mois à l’avenir – les rassemblements sont une partie importante de la culture de l’entreprise, en particulier avec une grande partie du personnel travaillant toujours à distance, a-t-il déclaré.

Quant à la prochaine soirée pub, il s’attend à beaucoup d’excitation.

“Je pense que nous verrons une assez grande participation à l’événement… J’attends avec impatience cet aspect de celui-ci.”