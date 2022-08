Les fêtards tapageurs descendent dans les rues de bonne humeur alors qu’ils font la fête toute la nuit pour célébrer le long week-end férié

Les fêtards ROWDY étaient de bonne humeur hier soir alors qu’ils célébraient la deuxième nuit du long week-end.

Des foules immenses ont envahi les bars et les clubs à travers le Royaume-Uni pour un toast de jour férié avant de se répandre dans les rues au petit matin.

L’Otley Run à Leeds s’est avéré un festival d’alcool pour les parieurs Crédit : NB PRESS LTD

Trois amis font la fête jusqu’au petit matin à Newcastle Crédit : NNP

Une femme s’arrêtant pour une photo lors de la tournée des pubs Otley Run à Leeds Crédit : NB PRESS LTD

Cinq gars posent pour une photo à Newcastle Crédit : NNP

Les copains ont dansé dans la nuit à Newcastle, avec des groupes posant pour des photos sur le quai de la ville.

Et les Britanniques ivres se sont rendus à Broad Street à Birmingham pour des heures de plaisir à boire.

Les enterrements de vie de garçon et de jeune fille étaient également en vigueur, profitant au maximum des offres de l’happy hour.

Ailleurs, des groupes de copains ont participé à la tristement célèbre tournée des pubs Otley Run à Leeds, marchant entre chacun des 15 bars.

Beaucoup ont enfilé des déguisements complets pour l’occasion, portant tout, des costumes de vampire aux costumes de hot-dog.

À cinquante miles de là, Manchester était une mer de couleurs grâce à l’événement annuel de la fierté de la ville, cette année sur le thème “Marche pour la paix”.

Et à Londres, les amateurs du carnaval de Notting Hill revêtent leurs plus belles tenues pour la célébration vibrante du patrimoine caribéen.

Des centaines de personnes ont participé à une bataille de peinture, s’inondant mutuellement de couleurs.

Tandis que d’autres dansaient dans les rues en rouge, vert et jaune, profitant du soleil.

L’ambiance de fête ne devrait se poursuivre qu’avec le troisième tour ce soir.

Beaucoup voudront profiter au maximum du lundi de congé qui est le dernier jour férié avant Noël.

Et le temps semble chaud et sec pour la plupart, avec des maximums de 23C au sud et de 18C plus au nord.

Un amateur du carnaval de Notting Hill profitant de la célébration colorée à Londres Crédit : LNP

Un groupe déguisé alors qu’ils tentent l’Otley Run Crédit : NB PRESS LTD

Les gens dansaient dans les rues en rouge, vert et jaune Crédit : LNP

Les buveurs sourient devant la caméra à Leeds Crédit : NB PRESS LTD

Les femmes dansent dans la rue le samedi soir Crédit : NNP

L’ambiance de fête ne devrait se poursuivre qu’avec le troisième tour ce soir Crédit : NB PRESS LTD

Des copains déguisés se montrent l’amour Crédit : NB PRESS LTD

Les gens participent aux célébrations J’ouvert au carnaval de Notting Hill Crédit : LNP

Les fêtards à Manchester pour le week-end de trois jours Crédit: Splash Nouvelles

Deux amis interrompent leur tournée de 15 pubs pour une photo Crédit : NB PRESS LTD

Plus de copains déguisés à Leeds Crédit : NB PRESS LTD

Un groupe de gars déguisés en cône de signalisation, un voleur, une religieuse, un homme du 118 et des sauveteurs Crédit : NB PRESS LTD

La peinture crée une mer de couleurs au carnaval de Notting Hill Crédit : LNP

Les fêtards profitent au maximum du week-end de trois jours à Newcastle Crédit : NNP

Les esprits étaient hauts sur le Tyne la nuit dernière Crédit : NNP