Les fêtards se rendent en ville pour célébrer le week-end férié avec une soirée bien arrosée avant la chaleur subtropicale

Les REVELERS ont fait la fête avec style hier soir pour célébrer le début du week-end férié.

Des millions de Britanniques n’ont pas à retourner au travail avant mardi – et cela devrait être un week-end ensoleillé de trois jours.

Hier soir, les fêtards ont fait la fête toute la nuit à Leeds Crédit : NB PRESS LTD

À Birmingham, une paire de dames a lancé le week-end férié avec du champagne Crédit : Splash

Des centaines de jeunes ont enfilé leurs haillons joyeux sur la tristement célèbre Broad Street de Birmingham Crédit : Splash

C’est le dernier jour férié avant Noël Crédit : NB PRESS LTD

Un couple s’est embrassé tard dans la nuit en attendant un taxi pour rentrer chez lui Crédit : Splash

C’est le dernier jour férié avant Noël, et les buveurs d’hier soir en ont profité.

À Leeds, les rues étaient bondées de jeunes gens habillés à la perfection qui se dirigeaient vers les boîtes de nuit pour une soirée bien arrosée.

Et une fois qu’ils ont fermé, ils se sont à nouveau déversés dans les rues, chantant avec des musiciens ambulants et plongeant dans McDonald’s pour une collation de minuit.

Et les fêtards de Birmingham ont frappé la tristement célèbre Broad Street de la ville alors qu’ils dansaient jusqu’au week-end.

Les températures chaudes ont fait que de nombreux fêtards ont commencé la nuit tôt et se sont sentis plus mal à l’aise vers minuit, plusieurs ayant besoin de l’aide de leurs amis.

Les esprits étaient généralement élevés et la plupart des clubbers avaient des sourires radieux.

Un groupe a été aperçu en tenue de golf, tenant des clubs gonflables.

Les clubs étaient remplis de Rosies et Heidi était la plus populaire.

Un couple s’est embrassé tard dans la nuit alors qu’ils attendaient un taxi pour rentrer chez eux.

Cela survient alors que les Britanniques sont sur le point de cuire d’ici la fin de la semaine alors qu’un “anticyclone subtropical” fait apparaître une vague de temps chaud de la côte portugaise.

Les températures devraient atteindre 26 ° C aujourd’hui avec le sud-ouest pour les journées les plus chaudes.

Les températures n’ont pas atteint les sommets du début de ce mois, lorsqu’une vague de chaleur et des sécheresses ont balayé le Royaume-Uni, mais elles grimperont à des niveaux agréables pour permettre aux jeunes de profiter des célébrations post-A et universitaires.

le Met Office a rapporté qu’un “anticyclone subtropical” va cuire la Grande-Bretagne dans la semaine à venir.

Connue sous le nom d’anticyclone des Açores, après un ensemble d’îles autonomes au large des côtes du Portugal, la vague de temps chaud devrait faire grimper les températures jusqu’au milieu des années 20.

Certaines régions du nord du pays connaîtront probablement des averses, des vents violents et des températures plus basses.

Cependant, une grande partie du sud connaîtra probablement un temps plus ensoleillé, en particulier dans le sud-ouest.

En fait, la Grande-Bretagne devrait être plus chaude que le Mexique, car une vague de chaleur arrive heureusement à temps pour le jour férié.

Selon Aidan McGivern du Met Office, l’anticyclone subtropical est l’endroit où la haute pression se trouve au-dessus des îles des Açores pendant la majeure partie de l’année.

Il a déclaré: «Ce qui s’est passé cette année jusqu’à présent et surtout pendant l’été, c’est que la haute pression des Açores continue de s’étendre à travers le Royaume-Uni, d’où l’été chaud et l’été très sec que nous avons eu. Et ce schéma répétitif se répète encore ce week-end.