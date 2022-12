Les fêtards se pressent pour les fêtes du Nouvel An après l’interruption de COVID

Avec des comptes à rebours et des feux d’artifice, les fêtards des grands centres-villes de la région Asie-Pacifique ont inauguré la première nouvelle année sans restrictions COVID-19 depuis le début de la pandémie en 2020.

Des verrouillages qui étaient toujours en place dans de nombreux endroits à la fin de 2020 et une augmentation des cas d’Omicron à la fin de 2021 ont conduit à des limites de foule et à une réduction des festivités. Cependant, les restrictions sur les célébrations ont été levées cette année après que l’Australie, comme de nombreux pays du monde, a rouvert ses frontières et supprimé les restrictions de distanciation sociale.

Alors que le COVID-19 continue de causer la mort et la consternation – en particulier en Chine, qui lutte contre une flambée des infections à l’échelle nationale après avoir soudainement assoupli les mesures pour contrôler sa propagation – les pays ont largement levé les exigences de quarantaine, les restrictions pour les visiteurs et les tests fréquents qui ont limité les déplacements et endroits que les gens peuvent visiter.

Des célébrations ont lieu sur la Grande Muraille de Pékin, tandis qu’à Shanghai, les autorités ont déclaré que la circulation serait arrêtée le long du front de mer Bund pour permettre aux piétons de se rassembler le soir du Nouvel An. Shanghai Disneyland organisera également un feu d’artifice spécial pour accueillir 2023.

Les visiteurs se rassemblent dans un complexe commercial en plein air le soir du Nouvel An à Pékin. (Florence Lo/Reuters)

Au dernier jour d’une année marquée par la guerre brutale en Ukraine, de nombreux habitants du pays sont retournés dans la capitale Kyiv pour passer le réveillon du Nouvel An avec leurs proches. Alors que les attaques russes continuent de cibler les sources d’énergie, laissant des millions de personnes sans électricité, aucune grande célébration n’est prévue et un couvre-feu sera en place au moment où l’horloge sonnera dans la nouvelle année. Mais pour la plupart des Ukrainiens, être avec leur famille est déjà un luxe.

Toujours vêtu de son uniforme militaire, Mykyta agrippa fermement un bouquet de roses roses en attendant que sa femme Valeriia arrive de Pologne sur le quai 9. Il ne l’avait pas vue depuis six mois. “C’était en fait très difficile, vous savez, d’attendre si longtemps”, a-t-il déclaré à l’Associated Press après avoir serré et embrassé Valeriia.

Le couple a refusé de partager son nom de famille pour des raisons de sécurité, car Mykyta se bat sur les lignes de front dans le sud et l’est de l’Ukraine. Valeria a d’abord cherché refuge contre le conflit en Espagne, mais a ensuite déménagé en Pologne. Lorsqu’on lui a demandé quels étaient leurs plans pour le Nouvel An, Valeriia a simplement répondu: “Juste pour être ensemble.”

L’Ukraine dans l’esprit de certains

Les inquiétudes concernant la guerre de la Russie en Ukraine et les chocs économiques qu’elle a engendrés à travers le monde se sont également fait sentir à Tokyo, où Shigeki Kawamura a connu des temps meilleurs. Il avait fait la queue pour un repas chaud gratuit ce Nouvel An.

“J’espère que la guerre sera terminée en Ukraine et que les prix se stabiliseront”, a-t-il déclaré. “Rien de bon ne s’est produit pour le peuple depuis que nous avons M. Kishida”, a-t-il déclaré, faisant référence au Premier ministre Fumio Kishida.

“Notre salaire n’augmente pas et notre condition s’aggrave. Les privilégiés s’en sortent peut-être bien, mais pas ceux d’entre nous qui travaillons si dur.”

Le soldat ukrainien Vasyl Khomko, 42 ans, embrasse sa fille Yana alors qu’elle arrive à la gare de Kyiv, en Ukraine, samedi. La femme et la fille de Khomko vivent en Slovaquie à cause de la guerre, mais sont retournées à Kyiv pour passer le réveillon ensemble. (Roman Hrytsyna/Associated Press)

Il était l’une des centaines de personnes entassées dans le froid dans une file faisant le tour d’un parc de Tokyo pour recevoir gratuitement des repas du Nouvel An de sukiyaki, ou des tranches de bœuf cuites dans une sauce sucrée, avec du riz.

Outre les boîtes à lunch sukiyaki, des bénévoles distribuaient des bananes, des oignons, des cartons d’œufs et de petites chauffe-mains au parc. Des cabines ont été installées pour les consultations médicales et autres.

Kenji Seino, qui dirige le programme de repas appelé Tenohasi, qui signifie “pont des mains”, a déclaré que le nombre de personnes venant pour les repas augmentait, les emplois devenant de plus en plus difficiles à trouver.

Célébration de plusieurs millions de dollars à Sydney

Plus d’un million de personnes devraient se rassembler le long du front de mer de Sydney pour une célébration de plusieurs millions de dollars basée sur les thèmes de la diversité et de l’inclusion.

Les gens se rassemblent pour célébrer le Nouvel An à Sydney, en Australie, samedi. (Jaimi Joy/Reuters)

Les organisateurs ont déclaré qu’une cascade arc-en-ciel serait une caractéristique importante de la fête du Nouvel An. Plus de 7 000 feux d’artifice ont été lancés du haut du pont du port de Sydney et 2 000 autres depuis l’opéra voisin.

C’est la “fête que Sydney mérite”, a déclaré Stephen Gilby, producteur des grands événements et festivals de la ville, au Sydney Morning Herald.

“Nous avons eu quelques années assez difficiles; nous sommes absolument ravis cette année de pouvoir accueillir à nouveau les gens sur les rives du port de Sydney pour les célèbres célébrations du Nouvel An à Sydney”, a-t-il déclaré.

À Melbourne, la deuxième plus grande ville d’Australie, les organisateurs ont organisé un feu d’artifice familial le long de la rivière Yarra alors que le crépuscule tombe avant une deuxième session à minuit.

La nation pacifique de Kiribati a été le premier pays à saluer la nouvelle année, avec une heure d’avance sur 2023 pour ses voisins, dont la Nouvelle-Zélande.

À Auckland, de grandes foules se sont rassemblées sous la Sky Tower, où un compte à rebours de 10 secondes jusqu’à minuit a précédé un feu d’artifice.

Les célébrations dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande ont été bien accueillies après que COVID-19 les ait forcées à être annulées il y a un an.