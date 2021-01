Savvy West Aussies a commencé la nouvelle année avec un peu de monnaie supplémentaire dans leurs poches en recyclant les canettes de bière.

Les recycleurs passionnés ont ramassé des milliers de canettes laissées par les fêtards après les célébrations du réveillon du Nouvel An.

Ils ont réussi à tirer profit de leur impressionnant transport de 2400 canettes de bière en les emmenant à un dépôt de conteneurs local.

Les canettes de bière collectées après les célébrations du réveillon du Nouvel An ont été emmenées dans un site de dépôt de conteneurs local en Australie occidentale.

Le transport a numéroté 2400 canettes de bière impressionnantes, ce qui a rapporté 240 $ aux collectionneurs.

Les photos publiées sur les réseaux sociaux montrent la taille de la collection, avec des boîtes de canettes vides occupant une grande partie du site de dépôt.

L’Australie-Occidentale a introduit son système de dépôt de conteneurs le 1er octobre.

Les résidents peuvent apporter des contenants de boisson, tels que des canettes et des bouteilles de bière, aux sites désignés où 10 cents sont fournis pour chaque contenant recyclé.

Sur la base du nombre de canettes de bière récoltées, les collectionneurs ingénieux ont fait un simple 240 $.

L’Australie-Occidentale a bénéficié d’un réveillon du Nouvel An relativement exempt de restrictions par rapport à d’autres endroits en Australie, tels que Sydney et Melbourne, et dans le monde entier.

Les grandes célébrations devaient se conformer aux plans COVID approuvés par le gouvernement et une règle de deux mètres carrés était en place pour les entreprises, mais il n’y avait aucune limite sur les rassemblements de ménages.

L’Australie-Occidentale a introduit son système de dépôt de conteneurs le 1er octobre de l’année dernière, permettant aux conteneurs de boissons, comme les canettes de bière illustrées, d’être déposés pour un retour de 10 cents par conteneur