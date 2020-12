Les fêtards hardis de toute la Grande-Bretagne ont bravé les restrictions de verrouillage, les températures glaciales et même le virus mutant Covid pour profiter de quelques heures de liberté.

À York, un certain nombre de personnes vêtues de vêtements de fête ont été aperçues dans le centre-ville, bien que les chiffres aient définitivement diminué par rapport aux années précédentes.

Plusieurs personnes ont posé, même si les magasins signalant une diminution massive de la fréquentation par rapport à la veille de Noël dernière, il n’était guère surprenant qu’il y ait moins de monde la nuit.

Cette femme d’York était l’une des rares personnes aperçues en train de plonger dans l’esprit de Noël quelques heures avant l’arrivée du Père Noël.

Avec des bars et des restaurants à travers le pays fermés et des restrictions sur les rencontres avec des personnes d’autres ménages, beaucoup ont décidé d’éviter de sortir

D’autres ont passé une nuit tranquille dans un restaurant avant le grand jour de demain

Des gens à travers le Royaume-Uni sont sortis de chez eux pour une séance de sonnerie du réveillon de Noël après que la campagne d’une femme soit devenue virale.

L’initiative a été lancée sur Facebook par Mary Beggs-Reid de Harrogate dans le Yorkshire du Nord et a depuis reçu le soutien de noms célèbres tels que le collecteur de fonds Captain Sir Tom Moore, l’acteur Michael Sheen et même Boris Johnson.

L’événement de deux minutes a vu de nombreuses familles se diriger vers le seuil de la porte pour tinter des cloches en solidarité avec ceux qui passaient Noël seuls.

Publiant sur Facebook avant l’événement, Mme Beggs-Reid a écrit: « Nous ne pouvons pas être physiquement ensemble, mais nous pouvons sonner ensemble! Une chance pour nous de nous sentir connectés et d’avoir un heureux souvenir de 2020. »

Cette femme portant un chapeau de Père Noël et un masque a traversé le centre-ville de York

Les principaux centres commerciaux ont signalé moins de clients alors que seul un pourcentage de personnes dans les centres commerciaux risquait de se promener

Habituellement, la veille de Noël, ces rues étaient remplies de fêtards qui savouraient quelques verres avant de rentrer chez eux pour les festivités

Une femme portant un père Noël a posé sur une rue pavée avec un ami

Parmi les participants figuraient le personnel de l’hôpital du comté de Dorset, qui a tweeté: « Nous terminons 2020 avec un peu de magie, d’espoir et de solidarité! »

Pendant ce temps, des scènes dramatiques dans une rue d’Egremont en Cumbrie ont vu des voisins aligner les trottoirs alors qu’un cortège de camions décorés de manière festive passait.

D’autres ont profité de l’événement pour remercier les travailleurs de première ligne.

Le militant caritatif Billy Ray Mansell s’est habillé en Spider-Man alors qu’il s’impliquait, consacrant la sonnerie au personnel des hôpitaux Mid et South Essex.

Certaines personnes se sont habillées et se sont tenues devant leurs maisons pour sonner les cloches dans le cadre d’un engouement en ligne

Cette femme de Blackwood, au Pays de Galles, a été inspirée de se joindre à l’événement national pour montrer sa solidarité à une époque où les réunions en grands groupes ont été interdites.

Et les enfants de l’hôpital pour enfants de Glasgow ont également participé, avec le tweet de charité de l’hôpital: « Nous ne pourrions être plus fiers de nos héros de l’hôpital qui ont travaillé avec un dévouement infini tout au long de cette année difficile. »

La campagne de Mme Beggs-Reid a commencé sous la forme d’un groupe Facebook qui a depuis attiré près de 500 000 likes, ce qui a finalement incité le Premier ministre à entrer en contact.

Mme Beggs-Reid, une agente immobilière de 41 ans, a déclaré à l’agence de presse PA: « Je pense que c’est fantastique que le Premier ministre soutienne une maman de tous les jours comme moi et essaie d’aider les communautés autant que nous le pouvons. »

Elle a ajouté: « Surtout avec les nouvelles récentes, c’est plus nécessaire que jamais. »

Le Premier ministre Boris Johnson a exhorté les gens à rester chez eux à Noël pour aider à arrêter la propagation de Covid-19 – et en particulier de sa nouvelle variante mutante

Cependant, des milliers de chauffeurs routiers internationaux sont prêts à passer le jour de Noël enfermés dans leur taxi à la frontière de la Manche alors que de lents progrès ont été accomplis pour ramener les transporteurs chez eux à leurs proches.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a annoncé que des centaines de soldats seraient déployés pour aider l’opération de rapatriement dans le Kent après l’introduction des restrictions françaises sur les coronavirus à la suite de la découverte d’une souche mutante Covid-19 à propagation rapide au Royaume-Uni ayant provoqué de graves perturbations dans le port de Douvres.

Environ 700 transporteurs ont été autorisés à partir depuis la réouverture des frontières mercredi – et un chœur de klaxons retentit au port de Douvres la veille de Noël alors que ceux qui se trouvaient en tête de la file d’attente fêtaient enfin pouvoir partir.

Les résidents de Saltburn-by-the-sea ont également participé à l’événement festif inhabituel et sans risque

Cependant, environ 5 000 personnes restent dans l’incapacité de rentrer chez elles, malgré certains progrès réalisés dans les tests de conducteurs enfermés dans leur véhicule à l’aéroport de Manston, à proximité, sur une section fermée de la M20 et à Douvres même.

Certains ont déjà passé près d’une semaine bloqués en raison de l’impasse diplomatique.

M. Shapps a déclaré: « Nous devons résoudre le plus rapidement possible la situation dans le Kent, causée par l’imposition soudaine par le gouvernement français de restrictions Covid.

«J’ai envoyé aujourd’hui des instructions spéciales à l’armée pour qu’elle prenne le contrôle des opérations de test et de gestion des poids lourds dans le comté. Notre objectif est de ramener les transporteurs étrangers chez eux avec leur famille le plus rapidement possible.

«Je sais que cela a été difficile pour de nombreux conducteurs enfermés dans leur taxi à cette période précieuse de l’année, mais je leur assure que nous faisons tout notre possible pour les ramener chez eux.

Le ministère des Transports (DfT) a déclaré que tous les 2367 tests de coronavirus, sauf trois, délivrés aux transporteurs étaient négatifs – une stipulation de voyage introduite par les autorités françaises.

Plus de 300 soldats seront amenés à prendre en charge les essais et le rassemblement des camions afin d’éliminer l’arriéré.

Le gouvernement a déclaré que des fourgons de restauration seraient amenés pour fournir des aliments chauds et des boissons complémentaires aux transporteurs bloqués à Manston, le Kent Council et des groupes de bénévoles fournissant des rafraîchissements à ceux qui sont coincés sur la M20.

Pourtant, dans le Kent, des milliers de camionneurs restent bloqués en attendant d’être testés pour Covid-19

Il y a plus de 250 toilettes à Manston, avec 32 autres toilettes portables ajoutées aux toilettes existantes déjà le long de la M20.

Un porte-parole du port de Douvres a déclaré que les services de ferry continueraient à fonctionner toute la nuit et le jour de Noël pour aider à réduire la congestion.

Le trafic évolue plus rapidement à l’Eurotunnel, où plus de 1 000 véhicules sont partis mercredi soir, et environ 2 000 autres devraient partir d’ici la fin de jeudi.

Mais beaucoup y resteront pour le jour de Noël, selon Duncan Buchanan, directeur des politiques à la Road Haulage Association (RHA).

M. Buchanan a déclaré: « Le plus rassurant, c’est que la nourriture passe à Manston, et je dois dire un grand merci à tous ceux qui se sont portés volontaires pour aider les conducteurs à tenir le coup dans des conditions froides dans les jours précédant Noël. »