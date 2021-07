Les fêtards ont frappé la piste de danse le jour de la liberté après que Boris Johnson a averti que le passeport vaccinal Covid était nécessaire d’ici septembre

Les REVELERS ont frappé la piste de danse le jour de la liberté après que Boris Johnson a averti qu’un passeport vaccinal Covid sera nécessaire pour faire de même en septembre.

Les fêtards devront se faire doubler pour entrer dans les boîtes de nuit à partir de fin septembre, a déclaré le Premier ministre hier soir.

Les Britanniques ont été vus dehors après la réouverture des boîtes de nuit Crédit : LNP

Les fêtards de Liverpool sont partis pour une grande soirée Crédit : LNP

Les clubs ont rouvert pour la première fois depuis plus d’un an Crédit : LNP

Dans un revirement majeur, Boris a déclaré que des passeports vaccinaux seraient nécessaires pour frapper la piste de danse dans le but de stimuler l’adoption chez les 18 à 30 ans.

Les fêtards excités sont revenus dans les boîtes de nuit ce soir et ont fait la fête à travers le Royaume-Uni.

Cela est venu après que les Britanniques ont applaudi et boogié alors que les clubs ont finalement ouvert leurs portes pour la première fois en 16 mois pour célébrer la Journée de la liberté.

Les parieurs avides de liberté qui avaient fait la queue devant les clubs pendant des heures ont bu des pintes alors qu’ils faisaient la fête jusqu’au bout de la nuit.

Les fêtards ont compté les secondes jusqu’à ce qu’ils puissent enfin frapper la piste de danse à minuit hier – souriant sauvagement dans des tenues colorées alors qu’ils entraient à l’intérieur.

Le 19 juillet marquait la Journée de la liberté – le jour où la distanciation sociale, le travail à domicile et les masques obligatoires ont été supprimés.

La réouverture des 12 000 discothèques du pays était très attendue par les fêtards après la fermeture des dance-floors il y a plus d’un an et demi.

Et à minuit hier, de longues files d’attente avaient commencé à se former à l’extérieur des lieux avec des fêtards désireux de faire la fête loin des souvenirs des 18 derniers mois de verrouillage.

Les parieurs de Birmingham en ville Crédit : SnapperSK

Le Jour de la liberté a signifié que les restrictions de Covid ont toutes disparu Crédit : SnapperSK

Les fêtards ont profité des nouvelles règles Crédit : SnapperSK

Des files d’attente ont été vues à l’extérieur des boîtes de nuit populaires Crédit : SnapperSK

MONTREZ-NOUS VOTRE JAB

Le Premier ministre a annoncé la nécessité de passeports vaccinaux pour entrer dans les boîtes de nuit à partir de septembre lors d’une conférence de presse à Downing Street, craignant que trop de jeunes ne se fassent vacciner.

Les ministres cherchent désespérément à obtenir autant de coups dans les armes que possible avant que les règles d’auto-isolement ne soient assouplies le 16 août.

Boris a déclaré: « Nous sommes préoccupés, comme dans d’autres pays, par le risque continu posé par les boîtes de nuit.

« Je devrais signifier maintenant que d’ici la fin septembre, lorsque tous les plus de 18 ans auront eu la chance d’être doublement piqués, nous prévoyons de faire de la vaccination complète la condition d’entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux où de grandes foules se rassemblent.

« La preuve d’un test négatif ne suffira plus. »

Le Premier ministre s’est dit préoccupé par le fait que plus d’un tiers des 18-30 ans – quelque trois millions de personnes – n’avaient toujours pas encore commencé le jab.

Le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, a ajouté: « D’un bout à l’autre du monde, nous avons vu des boîtes de nuit et des lieux où il y a beaucoup de monde à l’intérieur entassés sont au centre d’événements potentiels à grande diffusion.

« Il ne fait aucun doute que c’est un environnement dans lequel la propagation est plus facile, vous avez beaucoup de gens assez proches les uns des autres, vous avez l’environnement dans lequel la propagation devient plus facile.

« Je m’attendrais à ce qu’avec l’ouverture des boîtes de nuit, nous continuerons à voir une augmentation des cas et nous verrons également des épidémies liées à des boîtes de nuit spécifiques.

« Et c’est encore une fois pourquoi il est si important que tout le monde vienne se faire vacciner afin que nous puissions réduire les risques de propagation et nous puissions réduire les risques de conséquences de cette propagation. »

Les fêtards dans une discothèque à Portsmouth Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Les pistes de danse sont à nouveau pleines Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Les Britanniques enthousiastes profitent au maximum de leur liberté retrouvée Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Un groupe de copains à Portsmouth Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com