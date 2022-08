Les fêtards ensoleillés de la canicule profitent d’une nuit douce et arrosée en ville après une chaleur de 35 ° C

Les BRITS ont peint la nation en rouge vendredi alors qu’ils profitaient d’un doux et plein d’alcool à genoux après le torréfacteur 35C d’hier.

À la tombée de la nuit, les fêtards sont descendus dans les villes et les villages à travers le pays pour étancher leur soif et se laisser aller après quelques jours étouffants.

Trois dames prennent la pose à Leeds alors qu’elles s’agenouillent après la torride de vendredi Crédit : NB PRESS LTD

Les copains rigolent alors qu’ils déchirent la ville dans un Leeds doux Crédit : NB PRESS LTD

Les jeunes enfilent des ailes et des baguettes alors qu’ils lancent une soirée étouffante à Leeds, West Yorkshire Crédit : NB PRESS LTD

Les fêtards de Leeds n’ont pas été découragés par la chaleur alors qu’ils se déshabillaient en shorts et robes d’été pour rester au frais sous le ciel du Yorkshire.

Et un groupe de femmes a été vu entrer dans l’esprit du beau temps alors qu’elles se promenaient en enfilant des Lei de fleurs hawaïennes et des lunettes de soleil.

Pendant ce temps, d’autres ont été aperçus en train de prendre la pose alors qu’ils semblaient un peu chauds et agités dans la capitale de la fête du West Yorkshire.

Un groupe de copains se sentaient confiants dans leurs tenues alors qu’ils canalisaient leur magie intérieure dans des ailes, des baguettes et des robes lumineuses.

Et deux dames ont été aperçues agissant un peu louches alors qu’elles enfilaient des lunettes de soleil et des tenues noires pour leur séance sur les cils.

Les Mecques du clubbing Manchester, Liverpool, Londres et Newcastle ont également vu des fêtards frapper le trottoir pour couler d’innombrables pintes et faire la fête.

Cela survient alors que le panache de 35 ° C de quatre jours de la Grande-Bretagne devrait persister jusqu’à samedi et au début de dimanche.

Une alerte orange de quatre jours pour la chaleur extrême du Met Office est actuellement en place pour une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles jusqu’à demain, avec des avertissements d’impacts sur la santé et de perturbation des voyages.

Une sécheresse a également été déclarée alors que le gouvernement a officiellement annoncé que huit régions du pays connaissaient une pénurie d’eau prolongée.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a par la suite déclaré que les zones les plus touchées de l’Angleterre – le sud-ouest, certaines parties du sud et du centre et l’est – devaient passer au statut de sécheresse.

Cela inclut : Devon et Cornouailles, Solent et South Downs, Kent, sud de Londres et East Sussex, Herts et nord de Londres, East Anglia, Thames, Lincolnshire et Northamptonshire, et East Midlands.

Le Yorkshire et les West Midlands devraient être déplacés dans la catégorie sécheresse plus tard ce mois-ci.

Il suit le mois de juillet le plus sec depuis 87 ans, le paysage brûlé de la Grande-Bretagne ne voyant pratiquement aucune pluie depuis des semaines.

L’Agence pour l’environnement (EA) et les compagnies des eaux devraient mettre en œuvre d’autres plans pour gérer l’impact des bas niveaux d’eau, qui pourraient inclure de nouvelles interdictions des tuyaux d’arrosage – bien qu’ils insistent sur la sécurité des approvisionnements.

“ORAGES INTENSES”

Mais si le temps sec devrait prendre fin lundi de façon dramatique et détrempée, des crues soudaines et des pannes d’électricité devraient étouffer la Grande-Bretagne, a averti le Met Office.

Il y aura même un risque d’intenses averses orageuses qui tremperont la nation.

Un avertissement météo jaune pour les orages a été émis pour la semaine prochaine, les prévisionnistes avertissant que certaines régions du pays verront 50 mm de pluie en trois heures.

D’autres verront “des orages intenses”, de la grêle et des éclairs fréquents.

Le météorologue en chef adjoint du Met Office, Jason Kelly, a déclaré: «Le temps chaud actuel fera place à une panne orageuse de l’ouest, qui se propagera au sud et à l’est au début de la semaine prochaine.

« Avant cela, des orages isolés mais intenses sont possibles dimanche et lundi.

« Les avertissements mettent en évidence la possibilité que certains endroits voient environ 50 mm de pluie tomber sur une période de trois heures dans le nord, certaines zones plus au sud pouvant voir environ 30 mm de pluie sur une période de trois heures. “

Il a ajouté: “La grêle et les éclairs fréquents sont également possibles dans le cadre de ces averses et représentent un danger supplémentaire.

« Nous continuons de surveiller l’évolution de ces averses orageuses mardi et mercredi de la semaine prochaine.

“Il y a un risque d’averses assez intenses parfois pour certaines régions et nous affinons l’emplacement probable de celles-ci dans les prochains jours.”

Un groupe de femmes a été vu entrer dans l’esprit du beau temps alors qu’elles se promenaient en enfilant des Lei de fleurs hawaïennes et des lunettes de soleil Crédit : NB PRESS LTD

Deux copains agissent de manière louche alors qu’ils enfilent des lunettes de soleil et des tenues noires pour leur session sur les cils à Leeds Crédit : NB PRESS LTD

Ce groupe de femmes n’a pas pu contenir sa joie alors qu’elles se délectaient de la chaleur torride à Leeds vendredi Crédit : NB PRESS LTD

Le temps doux a vu les fêtards de Leeds inonder les discothèques et les bars Crédit : NB PRESS LTD