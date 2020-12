Les fêtards égoïstes ont été condamnés à une amende de 11000 $ après avoir bafoué les restrictions de coronavirus pour lancer une rave du lendemain de Noël, au milieu des craintes que les fêtes de routards pourraient déclencher une épidémie mortelle de Covid.

Des agents de police de NSW ont été appelés dans une maison à North Bondi, à l’est du quartier central des affaires de Sydney, après plusieurs plaintes de bruit vers 23 heures samedi soir.

Il a été constaté que la fête de Blair Street comptait au moins 40 participants, malgré les restrictions actuelles autorisant un maximum de dix personnes à l’intérieur, mais la plupart des invités ont fui la maison lorsque la police est arrivée.

Des fêtards égoïstes ont lancé une rave sauvage le lendemain de Noël samedi soir à North Bondi (photo, Bondi Beach) et 11 personnes ont été condamnées à une amende de 1000 $ par des policiers qui ont rompu la fête

La police continue d’enquêter sur la rave pour identifier d’autres invités à la fête, qui comptait au moins 40 participants (photo, fête enfreignant les règles à Bronte Beach le jour de Noël)

Les agents se sont ensuite entretenus avec 11 personnes, dont deux résidents et neuf visiteurs, qui sont restés au domicile.

Les 11 participants ont été condamnés à des amendes de 1000 $ pour ne pas se conformer à l’ordonnance de santé publique COVID-19.

Deux femmes – âgées de 24 et 26 ans – et neuf hommes – âgés de 26, 28, 30, 31, 32, 34 et trois âgés de 24 ans – se sont vu infliger des amendes.

Les deux résidents ont également reçu une directive de réduction du bruit de 28 jours et les visiteurs ont été invités à quitter la zone.

La police de NSW a déclaré que les enquêtes se poursuivaient pour identifier d’autres invités qui ont assisté à la fête.

Les restrictions relatives aux coronavirus n’ont permis qu’à dix visiteurs adultes dans les foyers du grand Sydney le lendemain de Noël.

Trois personnes et deux entreprises ont également été frappées par des avis d’infraction aux sanctions contre les coronavirus depuis le 23 décembre (photo, après une fête sur la plage à Byron Bay)

Trois personnes et deux entreprises ont également été giflées d’avis d’infraction aux sanctions contre les coronavirus depuis le 23 décembre.

Des policiers de NSW se sont rendus dans un restaurant à Newtown, dans l’ouest de Sydney, et ont remarqué une foule à la fois à l’intérieur et sur le trottoir mercredi.

Le propriétaire, un homme de 45 ans, a été condamné à une amende de 5000 $ après que les agents ont déterminé qu’il n’avait pas de plan COVID Safe et que la capacité avait été dépassée par 27 personnes.

Un autre restaurant de Campbelltown, dans l’ouest de Sydney, a été condamné à une amende de 5 000 $ après que la police a constaté que la capacité avait été dépassée par au moins 15 personnes la veille de Noël.

Une femme de 32 ans de Collaroy, sur les plages du nord, a été condamnée à une amende de 1000 $ après s’être rendue à Bligh Park, à plus de 50 km à l’ouest de Sydney, la veille de Noël.

Un homme de 25 ans et un homme de 22 ans ont également été condamnés à une amende après que la police a trouvé une grande foule de personnes rassemblées dans le parc du Centenaire le jour de Noël.

La police de la Nouvelle-Galles du Sud a exhorté toute personne ayant des informations sur des individus ou des entreprises qui enfreignent les instructions ministérielles liées au COVID-19 à contacter Crime Stoppers.

Le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard, a également critiqué les « routards » pour ne pas « se soucier du reste de Sydney » après avoir bafoué les restrictions du COVID-19 pour faire la fête le jour de Noël.

Quelque 300 fêtards ont ignoré la distanciation sociale et ont fait la fête à Bronte Beach, dans la banlieue est de Sydney, avant que la police anti-émeute ne sépare la fête à 15 heures vendredi.

M. Hazzard a déclaré que le comportement des fêtards était « absolument épouvantable » et pourrait conduire à un « événement super-épandeur » lors d’une conférence de presse le lendemain de Noël.

«Permettez-moi de vous dire que cet événement, j’espère, ne deviendra pas un événement super diffuseur, mais il y a toutes les chances qu’il le soit», a-t-il expliqué.