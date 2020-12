Sydney, l’une des premières grandes villes du monde à accueillir chaque nouvelle année avec un compte à rebours public avec un feu d’artifice au-dessus de son célèbre opéra, a interdit les grands rassemblements cette nuit-là au milieu d’une épidémie de coronavirus.

Une résurgence mi-décembre de COVID-19[feminine dans la banlieue nord de la ville, la plage est passée à 125 cas après que cinq nouvelles infections aient été enregistrées lundi. Environ un quart de million de personnes doivent rester strictement confinées jusqu’au 9 janvier.

Cela a conduit à de nouvelles restrictions des plans déjà atténués pour la Saint-Sylvestre. La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW), Gladys Berejiklian, a interdit à la plupart des gens de se rendre au centre-ville de Sydney cette nuit-là et a limité les rassemblements en plein air à 50 personnes.

« Nous ne voulons pas créer d’événements super-propagateurs le soir du Nouvel An, ce qui le ruine ensuite pour tout le monde à travers l’État », a déclaré Berejiklian lors d’une conférence de presse, ajoutant que regarder les feux d’artifice de chez lui était le ‘plus sûr’. moyen de le faire.

«Le soir du Nouvel An, nous ne voulons pas de foule sur l’estran autour de Sydney», dit-elle.

Seuls les résidents titulaires d’un permis pour les lieux d’accueil du centre-ville y seront autorisés le soir du Nouvel An. Les ménages de Sydney ne sont autorisés à accueillir que 10 personnes jusqu’à nouvel ordre.

La police de NSW a émis 15 avis à Sydney pour avoir enfreint les ordres de santé publique depuis la veille de Noël.

«Je dirais à ces personnes qui envisagent à moitié de faire quelque chose de stupide dans les prochains jours, oubliez ça», a déclaré le ministre de la Santé de NSW, Brad Hazzard.

Le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a soutenu les restrictions de Sydney.

«Ce que nous avons fait, c’est travailler», a-t-il déclaré.

En raison des fermetures rapides des frontières, des verrouillages, des tests généralisés, de la distanciation sociale et d’un taux élevé de conformité du public aux mesures antivirus, l’Australie a enregistré un peu plus de 28300 infections et 908 décès liés à la coronavirus .

Les responsables disent que cela a donné le temps aux régulateurs d’évaluer les vaccins sans la pression des cas croissants de COVID-19[feminine , comme cela a été le cas dans une grande partie de l’Europe et aux États-Unis.

« Notre approche est de sous-promettre et de livrer trop », a déclaré Hunt, réitérant que le gouvernement s’en tient à un calendrier de mars pour commencer les vaccinations.