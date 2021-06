C’est le moment choquant de deux groupes de buveurs ivres s’écraser sur la tête avec des tabourets de bar dans un club de plage où Jesy Nelson a organisé sa fête d’anniversaire.

Dans les images dramatiques, une bagarre à la « Wild West » éclate entre deux groupes d’hommes et de femmes au bar éphémère Neverland à Fulham, à Londres.

Les flics ont ouvert une enquête après que deux groupes d’hommes et de femmes ont été impliqués dans une bagarre au bar éphémère de Londres

On peut voir des fêtards se frapper violemment avec des tabourets de bar après que la bagarre a éclaté vers 23h45 le mercredi 16 juin.

Les policiers ont déclaré que plusieurs personnes avaient été blessées dans le chaos, certaines souffrant de coups de couteau après que des buveurs aient brandi des couteaux au milieu de la violente bagarre.

Les images montrent clairement un buveur prenant un tabouret et écrasant un autre voyou sur la tête – l’envoyant s’écraser au sol.

Dans un autre clip, on peut voir une femme brandissant une chaise en métal dans le carnage.

Alors que les voyous se déchaînent, une autre bagarre chaotique éclate entre les autres membres des groupes vers les toilettes du bar.

Quelques secondes plus tard, l’homme armé du tabouret court vers d’autres buveurs et l’écrase sur la tête d’un autre homme vêtu d’un short et d’un t-shirt.

On peut voir l’homme tomber à la renverse et s’écraser contre un chauffe-terrasse extérieur – qui avait été amené à l’intérieur du bar.

Des fêtards ivres ont lancé des tabourets de bar et se sont donné des coups de poing

Le bar chic de l’ouest de Londres a été laissé en désordre

Le bar a déclaré qu’il était « vraiment attristé » par les pitreries ivres des fêtards

Des tabourets de bar et des chaises en métal ont été jetés dans la bagarre ivre

Alors que l’homme est allongé sur le sol à l’agonie, un autre voyou se précipite et lui donne un coup de pied à l’arrière de la tête – ajoutant l’insulte à la blessure.

Le bar à cocktails de l’ouest de Londres a été populaire auprès de certaines célébrités, dont Alex Best et Curtis Pritchard de Love Island.

Et juste deux jours avant la bagarre, l’ancienne star de Little Mix Jesy Nelson a accueilli son somptueux 30e anniversaires au club.

Jesy s’est dirigée avec ses amis vers le lieu de style plage où elles ont coulé du champagne et dansé toute la journée.

Entrant dans l’esprit des choses, la fille d’anniversaire a été filmée en train de twerker sur une plante dans un bar alors que ses amis se rassemblaient autour d’elle en chantant joyeux anniversaire.

Elle a été rejointe par le mannequin courbe et amie proche Felicity Hayward, qui a partagé des photos et des vidéos tout en sirotant des cocktails et en chantant sur des airs.

La star avait fière allure dans un soutien-gorge Gucci et un bandana assorti Crédit : Instagram

Jesy s’est amusée dans le lieu de style plage Crédit : Instagram

Jesy a twerk pendant que ses potes l’encourageaient

Un porte-parole du bar a déclaré aujourd’hui qu’ils étaient « vraiment attristés » par les actions des clients.

Ils ont ajouté : « Cette dernière année a été une année très difficile pour tout le monde dans l’hôtellerie, donc les e-mails et les messages de soutien de nos invités au cours de la semaine dernière ont signifié le monde pour nous.

«Nous sommes vraiment attristés par les actions criminelles de deux groupes d’hommes mercredi dernier à Fulham Beach. Leur comportement était inacceptable et notre personnel a fait de son mieux pour les retirer rapidement de la salle. »

La police a déclaré qu’elle enquêtait actuellement sur la bagarre – où certains des hommes ont été poignardés.

Aucune de leurs blessures n’a été considérée comme mettant leur vie en danger, ont déclaré les agents.

Selon les flics, six hommes – tous âgés d’une vingtaine d’années – ont été arrêtés pour suspicion de troubles violents et de lésions corporelles graves. Ils ont été placés en garde à vue puis libérés sous caution.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: « La police a été appelée à 23h45 le mercredi 16 juin dans un bar de Wandsworth Bridge Road, à la suite d’informations faisant état d’un groupe important de personnes se battant et armées de couteaux.

« Les agents ont répondu immédiatement

« Un certain nombre d’hommes ont été retrouvés souffrant de blessures infligées par un couteau. »

L’agent-détective Jenny Carney enquête. Elle a déclaré: « Les enquêtes jusqu’à présent ont établi qu’il semblait y avoir un désaccord mineur entre un petit nombre de personnes qui a ensuite éclaté en une bagarre au cours de laquelle des chaises ont été jetées à travers le bar.

« Le bar était très fréquenté ce soir-là et je pense qu’il y aura eu beaucoup de gens qui ont filmé ce qui s’est passé. J’exhorte ces personnes à prendre contact le plus tôt possible ; deux hommes ont la chance de ne pas avoir subi de blessures plus graves, tandis que six autres ont été arrêté.

« Veuillez nous donner vos informations, vidéos et images afin que nous puissions faire la lumière sur ce qui s’est passé ici et traduire les contrevenants en justice. »

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler le 101 ref CAD 9031/16JUN21.