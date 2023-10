Les fêtards du festival de musique dans le désert israélien ont été massacrés par des militants du Hamas

Alors que des milliers de personnes dansaient lors d’un festival de musique dans une zone désertique israélienne aux premières heures de samedi, des militants du Hamas de Gaza se sont rendus aux festivités.

Des vidéos montrent de jeunes Israéliens dansant sur de la musique de transe sous une statue de Bouddha géante et des drapeaux de prière à l’aube – juste au moment où le festivalier Eliav Klein a déclaré avoir vu roquettes lancées depuis Gaza, surprenant tout le monde.

Au total, 260 personnes ont été tuées lors de cet événement, selon un porte-parole de ZAKA, une organisation non gouvernementale israélienne de secours et de rétablissement.

« Il y avait un embouteillage de voitures essayant de s’échapper », a déclaré Klein.

Puis des coups de feu ont retenti. Au milieu du chaos, Klein et des centaines de jeunes ont commencé à courir sur la terre brune et sèche, essoufflés et serrant leurs sacs, désespérés de se mettre en sécurité.

Le festival Supernova, organisé dans la région du Néguev, était prévu depuis des semaines.

« Tout le monde s’est mis à courir dans toutes les directions. Personne ne savait où aller », a déclaré Klein, décrivant la terreur. Il a dit qu’il pensait que les festivaliers se comptaient par milliers.

« Mon ami a dû sauter d’une falaise de 25 pieds de haut alors qu’il fuyait les terroristes pour sauver sa vie », a-t-il ajouté, affirmant qu’un autre ami avait vu des victimes à genoux sous la menace d’une arme.

Certaines personnes présentes au concert semblaient avoir été enlevées, laissant leurs proches dans l’incertitude quant à leur sort. Il y avait aussi des festivaliers américains et britanniques dans la foule, selon les récits des membres de la famille dans les médias et des responsables israéliens.

L’ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a déclaré à NBC News qu’il y avait « quelques » Américains au festival.

Noa Argamani, une festivalière de 25 ans, était présente avec son petit ami Avinatan Or. Malheureusement, les deux hommes semblent avoir été enlevés par des soldats du Hamas. On la voit dans une vidéo implorant grâce alors qu’elle est prise en otage. Dans la même vidéo, son petit ami est retenu par un autre groupe de militants, regardant Noa, impuissant, alors qu’elle est emmenée.

Les festivals de musique sont courants en Israël, attirant des jeunes de tout le pays ainsi que des voyageurs de l’étranger.

Les pressions de la vie israélienne, notamment les tensions constantes avec Gaza et la Cisjordanie et le service militaire obligatoire, ont marqué le caractère collectif des jeunes Israéliens depuis la fondation de l’État en 1948. Les festivals reflètent souvent l’influence de destinations comme l’Inde et Le Népal, où se rendent de nombreux jeunes Israéliens après leur service militaire.

Se défouler et danser toute la nuit avec des amis est un droit de passage culturel en Israël, un repoussoir tragique à la prise d’otages brutale et au meurtre qui ont eu lieu samedi.

Klein a déclaré qu’il avait emmené son ami blessé en sautant de la falaise dans un hôpital voisin qui était submergé de blessés. Alors que le traumatisme s’installait, Klein a déclaré qu’il était toujours bouleversé de savoir que certains de ses camarades festivaliers ne s’en sont pas sortis. Il a dit qu’il essayait toujours de retrouver les amis disparus.

Gili Yoskovich, une autre participante au festival, dit à la BBC qu’il avait vu des militants venir de différentes directions et qu’il ne savait pas où aller. Il a décrit avoir reçu des tirs alors qu’il conduisait, jusqu’à ce qu’il quitte la voiture et se mette à courir.

« J’ai vu l’endroit avec de nombreux pomelos… et j’étais allongé par terre donc c’était la deuxième cachette [place] que j’ai trouvé et ils étaient tout autour de moi », a-t-il déclaré. « Ils allaient arbre par arbre et tiraient – ​​pha, pha, pha – partout, des deux côtés. Et j’ai vu beaucoup de gens mourir, comme partout.

Jake Marlowe, un Britannique de 26 ans qui travaillait au sein d’une équipe de sécurité, fait partie des personnes portées disparues, selon ses amis et sa famille. Sa mère a dit La Chronique juive qu’elle n’a pas eu de nouvelles de son fils depuis samedi matin, lorsqu’il lui a envoyé un texto pour lui dire qu’il avait un mauvais signal et qu’il l’aimait.

Daniel Aboudy, un ami de Marlowe, a déclaré Nouvelles du ciel que ses anciens amis et camarades de classe à Londres, où il a passé la majeure partie de sa vie, se mobilisent autour de la famille alors que les autorités s’efforcent de confirmer ce qu’il est advenu des otages potentiels.

« Nous essayons tous de lui montrer un immense amour et un immense soutien et nous espérons qu’il reviendra parmi nous », a déclaré Aboudy. « Tu nous manques Jakey. »

Jonathan Polin a déclaré que son fils Hersh Goldberg-Polin, 23 ans, était présent au festival et avait disparu depuis 36 heures. Les derniers messages qu’il a envoyés à sa famille disaient : « Je t’aime » et « Je suis désolé ». Polin a déposé un rapport de police et soumis des échantillons d’ADN.