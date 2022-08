Les fêtards du festival de Leeds & Reading s’imprègnent des rayons pendant le 26C torride – et le soleil restera tout le week-end férié

Les fêtards des festivals LEEDS et Reading ont été photographiés en train de s’imprégner des rayons lors d’une torride du 26C – et le soleil est là pour rester.

Des milliers de fêtards ont été photographiés en train de vivre leur meilleure vie après avoir abandonné les tentes détrempées et les bottes en caoutchouc pour les chapeaux seau et les bikinis.

Les fêtards du festival de Leeds ont été photographiés en train de s’imprégner des rayons du 26C Crédit : BackGrid

Les bikinis colorés et les lunettes de soleil étaient un choix vestimentaire populaire pour beaucoup Crédit : BackGrid

Une paire de copains aime prendre un selfie ensemble au festival Crédit : BackGrid

Les fêtards ont apprécié la fête au soleil Crédit : BackGrid

Les fêtards sont venus vêtus de tenues colorées, de bikinis et de lunettes de soleil alors que leurs célébrations des jours fériés se poursuivaient de manière glorieuse.

Et les Britanniques peuvent s’attendre à d’autres conditions excellentes pendant le week-end férié avec des températures dans les vingt-cinq degrés.

La température devrait culminer au milieu des années 20 alors que les fêtards du festival de Leeds profitent de la douce chaleur.

L’ensoleillement généralisé dimanche et lundi ne sera atténué que par des averses isolées samedi, dans des conditions “moyennes” sur lesquelles les vacanciers peuvent compter, a indiqué le Met Office.

Le météorologue du Met Office, Alex Deakin, a déclaré: «Je soupçonne que la plupart des endroits resteront secs et avec quelques périodes ensoleillées, assez agréables si vous êtes également sous ce soleil.

“Avec des températures grimpant assez largement dans les années 20 à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, un peu plus fraîches plus au nord et à l’ouest, mais même ici, on se sent toujours bien au soleil.”

«Maintenant que le soleil disparaîtra régulièrement sur les parties nord de l’Irlande du Nord et du nord-ouest de l’Écosse, alors que ce front météorologique essaie juste de pousser, cela finira par apporter des pluies éparses, en particulier sur la côte nord de l’Irlande du Nord dans certaines parties des Highlands, l’ouest îles jusqu’au samedi soir.

“Ailleurs, bien que la plupart d’entre nous passent un bon samedi soir, des périodes claires, des températures qui se maintiennent généralement à deux chiffres.”

M. Deakin a ajouté que dimanche verrait principalement une continuation du temps “sec” et “beau”.

Il a dit: “Sur les détails de dimanche et pour la grande majorité bien sec avec des éclaircies.”

Il y a aussi plus de beau temps prévu car les Britanniques devraient cuire d’ici la fin de la semaine alors qu’un “anticyclone subtropical” fait apparaître une vague de temps chaud de la côte du Portugal.

Connue sous le nom d’anticyclone des Açores, après un ensemble d’îles autonomes au large des côtes du Portugal, la vague de temps chaud devrait faire grimper les températures jusqu’au milieu des années 20.

De nombreuses régions du pays sont actuellement soumises à des interdictions d’arrosage et à un avertissement de sécheresse, malgré les pluies récentes.

Cela pourrait cependant être bientôt résolu, car certaines cartes météorologiques montrent la possibilité d’averses torrentielles au début du mois de septembre.

Les fêtards de Leeds étaient habillés pour un week-end de fête Crédit : BackGrid

Le beau temps devrait durer jusqu’à la fin du jour férié Crédit : BackGrid

Un groupe d’amis s’amusant dans le scorcher à Leeds